La nuda propiedad y la hipoteca inversa; fórmulas para complementar la pensión, por Classic Team NOOW

La vejez es una condición humana que llega con el agotamiento físico, pero también la necesidad de tener calidad de vida. Dentro de las prioridades está tener una casa digna y vivir en comodidad y en paz. Con la idea de ofrecer servicios de calidad para las personas mayores de 65 años, la inmobiliaria Classic Team NOOW - Servicios inmobiliarios han desarrollado un plan de Nuda Propiedad ofreciendo servicios de asesoría inmobiliaria, asistencia jurídica y acompañamiento durante todo el proceso de la operación a las personas mayores y sus familiares para incrementar sus ingresos y su calidad de vida. “Este concepto nace de la necesidad de aportar la máxima liquidez al propietario, sin perder el uso de la vivienda.”

Según comenta Adelina Ma Oancéa Manager de NOOW, "En España, se está produciendo un cambio de mentalidad que nos acerca más a Europa, de modo que cada vez más personas mayores y sus familiares ven favorable disponer de su patrimonio inmobiliario para incrementar sus ingresos y su calidad de vida."

Según los indicadores demográficos del Instituto Nacional de Estadística (INE), la esperanza de vida en España es de 79,6 años para los hombres y 85,1 años para las mujeres. Las proyecciones del INE para 2035 muestran un notable aumento en estas cifras: estiman que los hombres alcanzarán los 83,2 años y las mujeres los 87,7 años.

Llegar a la vejez sin un respaldo económico sólido y depender únicamente de la pensión es una realidad más tangible de lo que parece. En esta situación, la vivienda puede convertirse en una solución para proporcionar seguridad y solvencia a los mayores de 65 años. De hecho, según datos del INE, el 88,8 % de los jubilados son propietarios de la casa en la que residen.

Este tipo de venta permite a los propietarios seguir viviendo en su casa, a la vez que obtienen una cantidad de dinero por ella. El comprador adquiere la propiedad a un precio considerablemente más bajo que el de mercado, entre el 20 % y el 50 %, debiendo esperar hasta el fallecimiento del propietario para ejercer su derecho de compra.

¿En qué supuestos se puede acceder a la nuda propiedad? La formalización de la nuda propiedad requiere que la persona sea propietaria de una vivienda y tenga al menos 65 años, aunque es más frecuente que esta transacción se realice cuando la persona alcanza los 75 años o más. La titularidad de la casa puede estar a nombre de una sola persona o de dos.

Estas operaciones de nuda propiedad suelen ser más frecuentes en inmuebles ubicados en grandes áreas urbanas.

Tipos de nuda propiedad Hay dos modalidades principales de venta en el contexto de la nuda propiedad:

Usufructo vitalicio El vendedor retiene el derecho de uso y disfrute de la vivienda durante toda su vida. A cambio, recibe el pago de una mensualidad o anualidad. Una vez que el vendedor fallece, la propiedad se transfiere al comprador.

Usufructo temporal El vendedor mantiene el derecho de usufructo por un periodo determinado con el mismo tipo de pagos. Una vez que dicho plazo concluye, el vendedor ya no podrá seguir ocupando la vivienda y la propiedad pasará al comprador.

Además, existe otra opción denominada «importe único a la firma». En esta operación, la persona vende la nuda propiedad de la casa mientras mantiene el usufructo vitalicio. Como contrapartida, recibe un único pago al comienzo de la transacción.

¿Qué gastos tiene la nuda propiedad? La operación de nuda propiedad implica dos tipos de gastos que deben ser considerados por el usufructuario y el nudo propietario:

Gastos de formalización Todos los impuestos derivados de la transacción (notaría, Registro de la Propiedad y gestoría) serán asumidos por el comprador, con excepción del impuesto municipal de plusvalía, el cual corresponderá al vendedor.

Gastos de la propiedad El usufructuario está exento de abonar los impuestos municipales sobre bienes inmuebles, las contribuciones especiales de la comunidad y el seguro del hogar. Sin embargo, seguirá siendo responsable de los pagos regulares de la comunidad de propietarios, los recibos de servicios públicos (agua, luz, etc.) y la tasa municipal de residuos.

Hipoteca inversa vs. nuda propiedad: ¿Cuál es mejor? Aparte de la venta de nuda propiedad otra de las opciones que tienen las personas jubiladas, sobre todo aquellos que tienen pensiones bajas, es sacar rentabilidad a su vivienda con la hipoteca inversa, una herramienta que algunos bancos han recuperado en estos últimos años.

Pero, ¿en qué consiste una hipoteca inversa? Este producto está dirigido a personas mayores de 65 años. El propietario recibe una cuota mensual, que dependerá de su edad y del valor de la vivienda (cuánto más alto sean estos dos factores, mayor será también la cuota) a cambio de que siga utilizando la vivienda. Es decir, la persona no deja de ser propietaria de la vivienda.

¿Y qué gana el banco? Cuando el propietario fallece, el capital prestado por el banco (más intereses) tiene que ser devuelto a la entidad y serán sus herederos quienes elijan cómo saldar esa deuda.

Para Adelina Mª Oancéa Manager de NOOW, esta no es una buena opción. "Una hipoteca inversa de un piso valorado en 300.000 euros, como mucho te van a dar unos 150.000. Y si ese dinero te lo dan a los 65 años, igual a los 80 ya no te queda nada. Tiene la ventaja fiscal de que no hay que pagar impuestos, pero la cantidad que se obtiene suele ser inferior, ya que como mucho es el 45 % de la venta. Ojo en caso de alta inflación porque la cantidad de la renta no se actualiza y puede ser insuficiente. Algunos medios han avisado del peligro que puede tener este producto financiero y de malas experiencias con el mismo en EEUU (lo ha llamado directamente "fraude contra los ancianos"), por lo que debemos tener cuidado. El mejor sistema es la diferenciación entre el usufructo y la nuda propiedad. Vendes el piso, pero no te pueden echar jamás. El propietario tiene el usufructo y el que ha comprado la vivienda tiene la nuda propiedad, pero no puede entrar en la vivienda sin el permiso del usufructuario y tus herederos no se ven afectados, para pagar deudas e intereses a los bancos."

¿Es necesario asesoramiento para una compra o venta de nuda propiedad con usufructo vitalicio? Quien quiera saber más o esté pensando en realizar la venta de la nuda propiedad de su casa, quedándose a vivir en ella es recordable que un experto estudie la situación y le pueda asesorar, en Classic Team NOOW, están a disposición de cualquier persona para poder ofrecer orientación y asesoramiento gratuito, con el fin de que la operación que se va a realizar tenga toda la seguridad jurídica que se necesite. Se puede realizar la consulta online en la página web de la empresa y un asesor especializado se pondrá en contacto. Los inversores que estén interesados en la vía de inversión, también pueden consultarlo.