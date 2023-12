Aparca2 se encarga del alquiler de trasteros en España

A lo largo de los años, las familias acumulan pertenencias que son necesarias para la práctica de diversas actividades o que tienen un valor sentimental. Los problemas surgen cuando los armarios, los cajones y todos los sitios de almacenamiento se llenan y el desorden comienza a reinar por toda la casa.

Para esas situaciones, una recomendación muy frecuente es deshacerse de los artículos que no se usen. Sin embargo, este consejo solo es válido en algunos casos, ya que, en ocasiones, el problema no es que se guarden objetos que están en desuso, sino que, incluso teniendo solo artículos imprescindibles, el espacio sigue siendo insuficiente.

Para estas circunstancias, la opción más inteligente es optar por el alquiler de trasteros en España. Esto permite desocupar espacios en la vivienda y mantener los objetos valiosos en un lugar seguro, como en los trasteros de Aparca2.

Alquiler de espacios en Elche Aparca2 es una compañía dedicada principalmente al alquiler de sitios de aparcamiento en Elche, pero también ha pensado en la importancia de proveer a las familias de espacios para que puedan guardar sus pertenencias en un lugar 100 % confiable.

El alquiler de trasteros de esta compañía está especialmente pensado para ayudar a las personas que residen en una vivienda pequeña o que tienen muy poco espacio de almacenaje.

Principales razones para alquilar un trastero La principal razón por la que las personas solicitan este servicio es porque necesitan guardar objetos que no están en uso, pero se quieren conservar debido a su valor sentimental. Ese es el caso de muebles heredados o incluso piezas construidas por uno mismo.

De igual manera, los trasteros de Aparca2 son ideales para almacenar cosas de las que no es posible desprenderse porque se utilizan de manera ocasional o periódica, como maletas, decoración alusiva a la Navidad, ropa de invierno, etcétera.

Ingreso continuo a las instalaciones Pero también es importante destacar que la mayor ventaja de los trasteros de Aparca2 es que son muy útiles para guardar pertenencias de uso frecuente como bicicletas o instrumentos musicales. Eso gracias a que la empresa permite que el propietario tenga acceso continuo al trastero, por lo que los clientes pueden ingresar a las instalaciones durante las 24 horas del día, los 365 días del año. Por ende, no hay razón para temer que vaya a haber alguna limitación para poder utilizar los objetos cuando se necesiten.

Asimismo, tampoco hay que preocuparse por la seguridad de las pertenencias, puesto que la compañía cuenta con videovigilancia de forma permanente y un sistema de acceso controlado mediante identificación personalizada. Relacionado con esto, la empresa tiene un seguro de responsabilidad civil, que protege a los clientes ante eventualidades como incendios o robos.

Para finalizar, es importante mencionar que Aparca2 se encuentra en el kilómetro 1 de la Carretera de Dolores, junto a la Ronda Sur de Elche, lo que representa otra ventaja, ya que se trata de una excelente ubicación conectada con todas las vías de acceso a la ciudad.