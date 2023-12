Loop Industries anuncia que su resina PET es compatible con las aplicaciones de envasado de la industria farmacéutica

La resina para mascotas de la marca loop™ cumple los requisitos y normas establecidos por la farmacopea de estados unidos y la farmacopea europea Loop Industries, Inc. (NASDAQ:LOOP) (la "Empresa" o "Loop"), una compañía de tecnología limpia cuya misión es acelerar una economía circular del plástico mediante la fabricación de plástico de tereftalato de polietileno ("PET") y fibra de poliéster 100% reciclados, ha anunciado hoy que su resina de PET de marca Loop™ ha sido probada y es conforme para su uso en aplicaciones de envasado en la industria farmacéutica.

Los rigurosos requisitos y normas establecidos por la Farmacopea de los Estados Unidos (USP , Materiales plásticos de construcción) y la Farmacopea Europea (Ph.Eur. 3.1.15, Polyethylene Terephthalate for Containers for Preparations not for Parenteral Uses) garantizan que los materiales utilizados en los envases farmacéuticos mantengan los más altos niveles de integridad y no comprometan la seguridad y eficacia de los productos incluidos. Los resultados de las pruebas realizadas por un líder mundial en servicios de pruebas de laboratorio confirman que la resina PET de Loop ha cumplido con éxito estos requisitos, abriendo nuevas posibilidades para soluciones de envasado sostenibles en la industria farmacéutica.

La industria farmacéutica reconoce cada vez más la importancia de adoptar prácticas y materiales sostenibles para reducir su impacto medioambiental. El PET de calidad virgen 100% reciclado de Loop puede ayudar a las empresas farmacéuticas con una alternativa de envasado sostenible y responder a la creciente demanda de opciones responsables con el medio ambiente en el sector.

Además de las aplicaciones de envasado farmacéutico, la resina de PET de la marca Loop™ también es adecuada para su uso en envases de grado alimentario, envases cosméticos y aplicaciones textiles de fibra de poliéster.

"Nuestra tecnología Infinite Loop™ recicla los residuos de PET y fibra de poliéster de menor calidad en resina de PET 100% reciclada de la máxima pureza, cumpliendo las estrictas normas de la industria farmacéutica", ha declarado Adel Essaddam, vicepresidente de Ciencia e Innovación. "La resina Loop™ PET crea circularidad para los residuos de bajo valor al tiempo que reduce las emisiones de gases de efecto invernadero y puede ahorrar hasta 360.000 toneladas de CO2 al año en comparación con el PET virgen fabricado a partir de combustibles fósiles", añadió.

Daniel Solomita, fundador y director general de Loop Industries, comentó: "Esta validación reafirma aún más la calidad y pureza de nuestro PET de calidad virgen 100% reciclado y estamos orgullosos de ofrecer una solución de envasado sostenible que cumple con los exigentes estándares de la industria farmacéutica".

Sobre Loop Industries

Loop Industries es una empresa tecnológica cuya misión es acelerar el cambio del mundo hacia el plástico PET y la fibra de poliéster sostenibles y alejarnos de nuestra dependencia de los combustibles fósiles. Loop Industries es propietaria de una tecnología patentada que despolimeriza los residuos de plástico PET y fibra de poliéster de bajo o nulo valor, como botellas y envases de plástico, alfombras y textiles de cualquier color, transparencia o estado, e incluso plásticos oceánicos degradados por el sol y la sal, para convertirlos en sus componentes básicos (monómeros). Los monómeros se filtran, purifican y polimerizan para crear resina de PET de calidad virgen de la marca Loop™ apta para su uso en envases de grado alimentario y fibra de poliéster, lo que permite a nuestros clientes cumplir sus objetivos de sostenibilidad. El plástico Loop™ PET y la fibra de poliéster pueden reciclarse infinitamente sin degradación de la calidad, cerrando con éxito el bucle del plástico. Loop Industries contribuye al movimiento global hacia una economía circular reduciendo los residuos plásticos y recuperando los residuos plásticos para un futuro sostenible.

