Lo que hay que saber sobre el financiamiento inmobiliario en México siendo extranjero

Empezar la vida en otro país no es una tarea sencilla, son muchos los asuntos que se presentan y, sin duda, uno de los más complejos es el adquirir una casa propia. ¿Cómo se hace posible en México? ¿Los extranjeros tienen alguna posibilidad de financiamiento?

Los interesados que vivan actualmente en México o deseen radicase en el país pueden saber que sí existen diversas alternativas para lograr el financiamiento en México que más se adecúe a cada necesidad.

Para mayor alivio, existen empresas que cuentan con créditos hipotecarios cuyos requisitos son muy flexibles, tanto para extranjeros, como para mexicanos. Es momento de conocer más sobre dichos requisitos y sobre Tu Casa Express, una empresa que hace posible financiamientos inmobiliarios.

Conocer los diversos financiamientos inmobiliarios para extranjeros Son varios los medios en los que las personas pueden solicitar financiamientos en México. Cada uno de ellos tienen requisitos y exigencias particulares. Entre ellos, se pueden mencionar los siguientes:

Financiamiento gubernamentales Estos créditos no son una opción viable para los extranjeros, puesto que solo permiten aquellas personas que tienen la ciudadanía mexicana. Lo anterior no significa necesariamente que las personas de otros países no puedan optar por financiamientos.

En el artículo 27 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicano está estipulado que los extranjeros tienen total permiso de adquirir diversos inmuebles en el país. En otras palabras, todavía existen vías para lograrlos, por ejemplo, pedirlo en un banco o consultarlo con alguna empresa no bancaria que ofrezca financiamientos.

Créditos bancarios Esta es la opción más conocida y común de todas, pero a la vez es una de las más complicadas. Los créditos hipotecarios que ofrecen los bancos evalúan primero una serie de requisitos, por ejemplo, ingresos de los solicitantes o su historial crediticio, antes de liberar el préstamo.

La búsqueda de los documentos demandados termina por alargar demasiado el proceso. Además de esto, el mayor inconveniente es que nada te garantiza el préstamo. Procesos largos y burocráticos, sin la garantía de la adjudicación, son inconvenientes que pocos extranjeros están dispuestos a correr.

Crédito no bancarios o “financiamiento inmobiliario” Por último, hay que hablar y destacar el trabajo de las empresas e instituciones dedicadas al financiamiento inmobiliario. ¿Cuál es su principal ventaja sobre los créditos hipotecarios bancarios? Pues que no se necesita cumplir con los requisitos que sí exige un banco para conseguir un financiamiento.

Solicitar créditos no bancarios, también conocidos como “financiamiento inmobiliario”, es la mejor opción para extranjeros que recién llegan a México. Empresas como Tu Casa Express, por ejemplo, ofrecen procesos rápidos y asesorías, así como planes adaptados a las necesidades que se tengan en el preciso momento de pedir un financiamiento.

¿Es posible conseguir un financiamiento inmobiliario en México siendo extranjero? En primera instancia, y según las regulaciones de los países, podría pensarse que es difícil conseguir financiamiento inmobiliario para un extranjero que resida en México, pero afortunadamente existen muchas empresas que no solo apoyan al momento de realizar la solicitud, sino que también respaldan el proceso, por ejemplo, al no exigir ingresos como requisito obligatorio.

Teniendo esto en cuenta, ¿qué es lo que debe hacer un extranjero antes de pedir un financiamiento para su casa? El primer paso es dirigirse a la Dirección General de Asuntos Jurídicos en México, la cual pertenece a la Secretaría de Relaciones Exteriores (SER). En dicho lugar, los extranjeros tienen la posibilidad de solicitar un permiso que les da el derecho a adquirir inmuebles en el país.

Pedir el permiso es sumamente sencillo, solo piden llenar un formulario con datos personales y describir detalladamente la propiedad que aspiras conseguir. No obstante, hay que tener en cuenta las llamadas “Zonas restringidas”, propiedades que no se pueden adquirir como extranjero y que se ubican en lugares cercanos a las fronteras o en las costas.

Después de haber obtenido el permiso, la persona interesada tendrá toda la libertad para empezar a gestionar financiamientos inmobiliarios que se amolden a lo que desea.

Tu Casa Express, la opción ideal para extranjeros Con más de 28 años de experiencia en el mercado de los financiamientos inmobiliarios, Tu Casa Express es la empresa referente a la que consultar si alguien es extranjero y quiere comprar una propiedad en México.

Solo con la identificación oficial y el comprobante de domicilio se puede empezar a gestionar la casa. No hay que perder más tiempo ni esperar más para conocer los proyectos que Tu Casa Express para ofrecer.