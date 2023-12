Las ventajas del locker para maletas de Scan and Buy

En España, las compras por internet han tenido un incremento sustancial en el último año, registrando un alza de hasta el 40 % con respecto a otros periodos estudiados. Esta cifra fue publicada en el más reciente estudio del Consejo Económico y Social (CES), lo que da cuenta del cambio sustancial que han tenido los comportamientos de compra de las personas en la actualidad. Es por esto que empresas de soluciones de almacenamiento y autoservicio como Scan And Buy, han desarrollado alternativas de gestión entre las que destacan los sistemas de alquiler de lockers inteligentes, los cuales pueden ser utilizados por las empresas y los usuarios que deseen salvaguardar sus pertenencias o recoger y entregar productos que se comercializan por internet.

Soluciones de almacenamiento de alta tecnología Los lockers inteligentes desarrollados por Scan and Buy cuentan con un sistema modular que permite almacenar paquetes de diferentes dimensiones, adaptándose a las dimensiones y características de los objetos a guardar. Estos dispositivos, además, funcionan a partir de un software de consigna inteligente que se apropia de las herramientas de negocios similares como los supermercados de autoservicio y compra directa, para aplicarlo a los sistemas de lockers de alquiler. Las personas que deseen alquilar uno de los lockers dispuestos por Scan And Buy solo deben escanear con su teléfono móvil el código instalado en la puerta del casillero y seguir las instrucciones que ofrece la app de alquiler para formalizar el pago y hacer uso del servicio de almacenamiento por el tiempo que el interesado lo necesite. Esta aplicación también autoriza el acceso al contenido del locker a las personas aprobadas por el cliente, únicamente activando un código de seguridad disponible en la plataforma virtual de este servicio.

Ventajas para el sector productivo Para las tiendas virtuales, el alquiler de lockers por software inteligentes es de mucha utilidad, ya que les permite entregar sus pedidos a clientes que no se encuentran en su lugar de vivienda en el momento de programar la visita del personal de logística o de la empresa de mensajería. En el sector de hostelería, estos lockers también han servido para gestionar de manera más eficiente la recepción o entrega de llaves de habitaciones, sobre todo en altas horas de la noche cuando el personal del establecimiento no se encuentra disponible para recibir a los huéspedes. Otros sectores como el de compra y venta de alimentos, han dispuesto de este sistema de lockers en sus aparcamientos, para que aquellas personas que realizan su compra a través de internet, puedan recoger los productos adquiridos en un espacio individual bajo una modalidad de entrega click and car.

Con el software de Scan And Buy es posible alquilar lockers inteligentes y mejorar la operación logística de Pymes, tiendas virtuales, negocios de hostelería, etc. Además, este servicio también le permite a las personas acceder a un lugar de almacenamiento temporal donde puedan dejar sus objetos personales sin peligro de pérdida.