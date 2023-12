Las principales ventajas e inconvenientes de construir una casa de 2 alturas, por Pando Arquitectos

Antes de iniciar el proyecto de una vivienda, una de las cuestiones más importantes a definir es la conveniencia de construir una casa de una o de dos plantas, ya que este factor determinará su imagen exterior y la forma de vivir en ella. Ante esta situación, es fundamental contar con el asesoramiento de arquitectos Gijón que puedan ofrecer a sus clientes la solución que mejor se adapte a sus gustos, necesidades y presupuesto, como los profesionales que conforman el equipo de Pando Arquitectos, un estudio de arquitectura y empresa constructora con más de 30 años de experiencia en el sector.

¿Cuáles son las ventajas y desventajas de construir casas de un solo nivel? Construir una casa de una sola planta permite ahorrar una considerable cantidad de dinero y de espacio al no tener que invertir en una escalera, además de ofrecer la posibilidad de realizar una construcción en etapas en el caso de que el proyecto no pueda ser desarrollado por completo desde una primera instancia ante la falta de presupuesto. En el mismo sentido, la ausencia de escalera mejora los niveles de accesibilidad y de circulación de la vivienda, un punto esencial para las personas con movilidad reducida y para los mayores.

Asimismo, este tipo de construcciones ofrecen un mantenimiento más sencillo y tienen menos probabilidades de sufrir daños estructurales o por agua, a la vez que son más eficientes desde el punto de vista energético. Sin embargo, los arquitectos Gijón de Pando Arquitectos señalan que las casas de una planta no solo requieren mayor volumen de cimentación y cubierta, sino que ocupan una superficie más grande dentro de la parcela.

Pros y contras de las casas de 2 plantas A diferencia de las construcciones de planta baja, las viviendas de 2 alturas requieren una menor ocupación de terreno y un gasto inferior en cimentación, además de posibilitar una división más funcional de la propiedad. Así, se evita la superposición de ambientes y se propician algunas mejoras en términos de ventilación, iluminación y amplitud de los visuales.

Por otro lado, es necesario señalar algunas desventajas de las casas de 2 plantas, como el mayor gasto energético y los contras derivados de la presencia de la escalera, los cuales van desde los costes de construcción y la superficie que ocupa hasta las limitaciones de uso que pueden generarse en los habitantes de la vivienda con el paso del tiempo.

Por lo tanto, quienes busquen asesorarse respecto a la conveniencia de optar por uno u otro tipo de construcción, pueden solicitar el servicio integral del staff de arquitectos Gijón de Pando Arquitectos, el cual se encargará de guiarlos en esta difícil decisión.