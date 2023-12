Descubriendo el proyecto Razas Nostras

Razas Nostras lleva 20 años trabajando por difundir las bondades de consumir carnes procedentes de razas autóctonas españolas, no solo por la pura supervivencia de estas valiosas razas, que habitan los ecosistemas del país desde hace milenios y que están perfectamente adaptadas al medio, con todo lo que ello conlleva, sino por todo lo que supone que los ganaderos del país sigan apostando por estas razas.

El papel fundamental de la producción de carne La producción de este tipo de carnes es clave para mantener estos valiosísimos ecosistemas, como son determinadas zonas de montaña y media montaña, páramos del centro de la Península o ecosistemas singulares como la dehesa, un medio creado por el hombre y que, gracias al hombre y a la correcta explotación de sus recursos, tanto agrícolas, como forestales y ganaderos, mejoran la calidad medioambiental del medio.

El proyecto Razas Nostras Esta realidad que es algo obvia para las personas que viven en el medio rural o para aquellas personas más relacionadas con el medio ambiente y la agronomía, no es tan fácil de comprender por el público en general y es por ello por lo que precisamente hace muchos años se inició el proyecto Razas Nostras en el mercado de Chamartín.

Es satisfactorio ver cómo después de dos décadas se ha colaborado a la mejora del censo de muchas de estas razas como la Cachena y que, gracias también a los medios de comunicación, se ha divulgado a través de numerosos artículos y publicaciones, así como entrevistas, y que siempre han apoyado esta iniciativa y transmitido el mensaje.

Sin embargo, aún queda mucho trabajo en materia de comunicación, y por ello, se quiere dar un paso más, aprovechando el 50 aniversario de la apertura de la pequeña carnicería que se abrió en el mercado Chamartín y que, años más tarde, evolucionó al que ahora es probablemente el espacio de venta al corte de carnes donde hay más tipos de carne diferentes en España y que recientemente ha recibido la Mención de Honor al “Mejor Puesto de Mercado” en la XX Edición de los Premios Metrópoli.

Una nueva iniciativa Se trata de una iniciativa donde se irá visitando a lo largo del año, de la mano de Celeste García de la Banda, influencer y comunicadora gastronómica, los diferentes ganaderos que proveen de carnes para conocer de primera mano, no solo las distintas razas, sino su ecosistema, alimentación, gestión, curiosidades y, en definitiva, toda la información más relevante que, desgraciadamente, no se puede apreciar en una etiqueta o en un tríptico.

Esta información en formato vídeo y cortos, se irá publicando en las redes sociales #descubriendorazasnostras y se completará con una interesante receta que utilizará diferentes piezas de carne de diferentes razas. Se aprovecharán estas recetas para también dar ideas sobre usos culinarios tradicionales de piezas no tan conocidas del canal y que desgraciadamente se está perdiendo su uso por la falta de conocimiento en este sentido.

El proyecto empezó hace unas semanas con la raza Sayaguesa. Se trata de una raza en peligro de extinción prácticamente imposible de encontrar en los lineales y carnicerías, ya que su producción es escasísima, y con la que se lleva trabajando más de 3 años. Próximamente, se viajará a Menorca para conocer la raza Vermella Menorquina, la Cachena en Orense y otras muchas más que seguramente hagan reflexionar a muchos consumidores habituales de carne, sobre todo el trabajo que hay detrás de un filete. Y es que grandes profesionales son los responsables de esto, especialmente los ganaderos que aún siguen apostando por estas razas y los carniceros que buscan la excelencia en su trabajo.

Su propuesta gastronómica para Navidad Además de esta iniciativa, Razas Nostras, dentro de su trabajo diario por ofrecer productos de alta calidad gastronómica y por la innovación en la creación de diferentes cortes y elaborados, ofrece estas Navidades sus clásicos productos como el lechazo o el cochinillo, siempre una apuesta segura, haciendo también un trabajo de divulgación para explicar la diferencia entre el producto nacional de 1ª y los corderos de otros países con precios más de un 30 % más económicos y que, lógicamente, son diferentes en cuanto a su calidad, pero que en muchas ocasiones llevan a la confusión.

El roastbeef es otro producto estrella, pudiendo elegir diferentes cortes y tipos de carne, siendo una solución ideal para no complicarse en la cocina.

No pueden faltar los famosos cachopos elaborados diariamente en el espacio “The Cachopu Factory” anexo a Razas Nostras y donde se elaboran diariamente delante de sus clientes, más de 15 sabores diferentes en 3 tamaños distintos.

En total, más de 250 referencias diferentes componen la oferta de Razas Nostras, con una cantidad de elaborados listos para cocinar e incluso ya cocinados que hacen más fácil disfrutar de un buen bocado de carne y, sobre todo, que invitan a conocer más sobre el valioso legado genético que dejaron los antepasados y del que las personas son ahora responsables de conservarlo y mejorarlo.