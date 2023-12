5 consejos para ahorrar en las compras de Navidad

El 44 % de los compradores españoles tiene previsto desembolsar una media de 727 euros, superando las cifras del año pasado.

Además, los datos revelan que el sector de la moda lidera en términos de pagos aplazados durante la temporada navideña, superando incluso a áreas como tecnología, belleza y juguetes.

En estas fechas es esencial adoptar medidas para optimizar el presupuesto familiar Con la temporada festiva a la vuelta de la esquina y la fiebre de las compras navideñas, es crucial abordar la planificación de los gastos. Ante un panorama donde, según un informe de KPMG y Appinio, el 44 % de los compradores españoles proyecta desembolsar más dinero que el año anterior, con una media de 727 euros, es esencial adoptar medidas para optimizar el presupuesto y garantizar ahorros significativos.

Datos extraídos del mismo informe revelan que las preferencias de los consumidores españoles se inclinan mayoritariamente hacia la moda, con un destacado 71 % en intención de compra, seguido por la restauración con un 59 %, ocio con un 55 %, y, en último término, el cuidado personal, que abarca cosmética y peluquería, con un 39 %. Asimismo, según datos extraídos por plazox, la solución de pago aplazado de la banca española, durante esta época, el sector en el que más se aplazan los pagos es en moda, por encima de otros sectores como tecnología, belleza y juguetes.

Este escenario cobra aún más relevancia al alinearse con el crecimiento significativo en España de los servicios de compra ahora y paga después o BNPL (buy now pay later), según indica un estudio de KPMG y Funcas. Es tal el boom de esta forma de pagar que las proyecciones estiman que en 2025 en España alcanzarán el 5 % del total de los pagos que se realicen, lo que supondría un incremento del 150 %. La evidencia de esta popularidad creciente se refleja en las operaciones fraccionadas con plazox, que han experimentado un aumento del 157 % en 2023, en comparación con el año anterior. Estos datos subrayan la dinámica cambiante en las preferencias de pago de los usuarios y ofrecen una visión fundamental para entender las tendencias de consumo a las que se enfrentan los comercios, que ya compiten entre ellos por ofrecer cuanto antes estas facilidades de pago para aumentar sus ventas.

Consejos prácticos para equilibrar gastos y ahorros En medio de esta transformación de patrones, resulta fundamental que el consumidor evalúe hábitos y conductas que no solo maximicen las oportunidades de compra, sino que también aseguren un enfoque equilibrado entre gastos y ahorros. Estos cinco consejos prácticos pueden ser de gran utilidad para las compras de los productos más demandados en Navidad:

Planificar las compras y los pagos con antelación. Hacer una lista navideña de los artículos que se necesitan o que serían idóneos para regalar. Así se podrán comparar precios y elegir la mejor opción. No esperar al último momento para decidir qué productos se quieren comprar, ya que puede que se agoten o que no se encuentren a tiempo. Aprovechar la ventaja de pagar las compras de mayor importe poco a poco con soluciones como plazox para adecuar los gastos a las necesidades.

No dejar pasar los descuentos en moda de las mejores marcas. La Navidad es la oportunidad perfecta para conseguir ese vestido de temporada o para sorprender con un regalo a alguien especial. Según datos recientes, el sector textil es aquel en el que los españoles pagan más a plazos en Navidad, representando un 37 % del total. Es muy útil suscribirse a las newsletters de las tiendas para no perderse las promociones especiales.

¡No hay que olvidarse de los juguetes! Una bicicleta, una casa de muñecas o un juego de mesa son algunos de los mejores regalos para los más pequeños. El desembolso medio al año ronda los 200 euros en la mayoría de los hogares españoles, según datos de la AEFJ. Esto equivale a entre 10 y 11 juguetes, de los cuales el 75 % son comprados en la campaña de Navidad. Dentro de este sector destaca que el 25 % de las ventas de algunas jugueterías proviene de los Kidult, personas mayores de edad que compran juguetes infantiles. Este término es una combinación de las palabras inglesas kid y adult.

Es el momento de renovar en productos de belleza. La época navideña es el momento perfecto para darse algunos caprichos, como los productos de cuidado de la piel, el cuerpo, el cabello, el maquillaje o las fragancias. Es una buena oportunidad para renovar la rutina facial y corporal con diferentes productos, como cremas, limpiadores faciales o sérum. Además, en Navidad, muchos establecimientos de cosmética ofrecen packs de maquillaje que pueden ser el regalo ideal para el amigo invisible.

La oportunidad perfecta para comprar videojuegos y consolas. El sector tecnológico también es uno de los más demandados a la hora de comprar los regalos navideños, según el análisis realizado por el Departamento de Consumer Insights & Strategy de dentsu X, los videojuegos y consolas son los segundos productos más demandados. En el caso de decidirse por adquirir una consola, hay que tener cuidado a la hora de esperar a las grandes ofertas, por motivo de esta época, puesto que en muchas ocasiones las unidades pueden ser limitadas.

Siguiendo estos 5 consejos, se podrá disfrutar de los mejores productos navideños sin estrés y con la satisfacción de haber hecho buenas compras.