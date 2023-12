Vacaciones a bordo de un crucero en cabina, el regalo para esta navidad que aman los apasionados del mar

El crucero en cabina es uno de los planes que está triunfando para comenzar el año brindando por el 2024, según Globesailor, agencia especializada en el alquiler de barcos y cruceros a medida La búsqueda de experiencias exclusivas por turistas a los que les gusta especialmente disfrutar de sus vacaciones en el mar, impulsa la creatividad de las agencias de alquiler de barcos para ofrecer propuestas seductoras y personalizadas.

Es una opción muy atractiva para travesías de una semana, o más, en la que reservando un camarote, se disfruta de unas inolvidables vacaciones a bordo de un catamarán de lujo o de una goleta tradicional, llegando a lugares paradisíacos a los que no es posible acceder si no es en barco.

Es una forma de compartir la experiencia de navegar y socializar con un grupo de no más de 10 pasajeros, en un ambiente amistoso entre personas con gustos afines y, a la vez, con la privacidad de disponer de un espacio propio para el descanso.

Bajo esta fórmula, cuyas reservas entre los turistas náuticos españoles han crecido un 8%, el cliente solo tiene que relajarse y disfrutar, pues todo lo demás está organizado por la agencia. A bordo, un patrón profesional se encarga de la navegación y la tripulación de preparar las comidas y la dotación a bordo.

Son cruceros muy personalizados que, además, se pueden tematizar para los apasionados al kite-surf, el buceo o el senderismo, entre otras actividades.

¿Y cuál es el precio de un crucero en cabina? Si se opta por un destino mediterráneo, el precio oscila entre los 820€, por persona (en pensión completa), para una semana en Croacia, hasta los 1.100€ si la elección es la costa italiana.

Para conseguir mejores tarifas, muchos aficionados están optando por el early booking, reservas anticipadas, que además facilitan el que la disponibilidad de barcos sea mayor.

Sobre GlobeSailor

Fundada en 2008 por Olivier Albahary, GlobeSailor es una agencia de viajes online especializada y referente internacional en el alquiler de embarcaciones de recreo y cruceros.

Con sede en París, GlobeSailor ofrece una flota formada por chárter profesionales en más de 180 destinos de todo el mundo.