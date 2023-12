TEZEUS anuncia el lanzamiento de su novedosa bicicleta eléctrica TEZEUS-C8

Recientemente, Tezeus ha anunciado el lanzamiento de TEZEUS-C8, su último y más avanzado modelo de bicicleta eléctrica El sistema operativo LINUX de desarrollo propio de la TEZEUS-C8 viene equipado con una pantalla del motor de 5 pulgadas, Google Maps integrado, extracción de batería mediante botón táctil de desbloqueo en el panel de visualización, incluyendo además otras funciones. Ya se pedalee en días lluviosos o de noche: utilizar un vehículo superinteligente brindará una experiencia relajante y cómoda.



"Parece verdaderamente asombroso que no haya diferencia con una bicicleta tradicional en cuanto al aspecto. Parece que no hubiera ni batería ni motor". El diseño de la batería y del motor, así como el diseño del cableado interno, hacen que el aspecto en su conjunto sea de líneas muy concisas y atrayentes.



TEZEUS-C8 diseña, desarrolla y fabrica de forma independiente un motor de transmisión central más eficiente y compacto, pesando únicamente 2,6 kg con un par de hasta 60 NM. Algoritmos de fusión multisensor permiten proporcionar a los ciclistas la potencia más inteligente y fluida. Rodar con una TEZEUS-C8 es disfrutar de una agradable y silenciosa experiencia.



En la TEZEUS-C8, la seguridad es prioritaria, protegiéndole en todo momento de diversos peligros durante su ruta ciclista. Provistas de un radar de ondas milimétricas con un ángulo de 60°, las luces traseras avisan en tiempo real de aquellos vehículos (incluidas bicicletas) que previsiblemente vayan a ponerse a la misma altura en 5 segundos y tengan una distancia horizontal de 1 metro. Incluso al rodar sin compañía se sigue teniendo suficiente sensación de seguridad.



En cuanto a los accesorios, la TEZEUS-C8 está equipada con una batería extraíble de alta densidad energética, una luz automática que al caer la noche se ilumina automáticamente, frenos ocultos sin engorrosas sujeciones de cables, así como diseño de tres velocidades que incorpora función de cambio automático. La TEZEUS-C8 cuenta con todos los detalles que harán las delicias de los ciclistas.



TEZEUS-C8 utiliza la tecnología de carga rápida GaN que con una hora de carga puede alcanzar los 40 kilómetros de autonomía y que precisa 2,5 horas para cargarse por completo, de manera que los ciclistas no tendrán que preocuparse por quedarse sin energía.



Basada en el confort de uso, el diseño y la experiencia interactiva inteligente, la TEZEUS-C8 puede ser la elección óptima tanto para entusiastas del ciclismo como para viajeros con movilidad pendular. La bicicleta Tezeus estará disponible próximamente en indiegogo y en el sitio web oficial. Más información: www.tezeusbike.com.