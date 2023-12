Transformación energética y bienestar humano, la innovadora perspectiva del consultor Leandro Maifredini

Leandro Maifredini, emprendedor y consultor multidimensional, ha trazado un camino único en el mundo del desarrollo personal y empresarial Con una trayectoria rica en diversos sectores y una profunda inmersión en el estudio del ser humano desde una perspectiva energética, Maifredini se distingue como un líder en la promoción de un nuevo paradigma en liderazgo y bienestar.

El licenciado en Administración y Contador Público, con Posgrados de Especialización en PYMES y Comercio Exterior, Leandro Maifredini, con una amplia experiencia en los sectores más representativos de la economía tradicional: real estate, distribución, retail, agricultura y comercio internacional, y las economías de los nuevos tiempos: sustentabilidad y digitalización, se ha consolidado como un referente en la consultoría empresarial.

Su enfoque multidimensional, cristalizado en la creación del Método Phi y su liderazgo en Phi Consultora, refleja un compromiso con la innovación y la transformación positiva para lograr el bienestar integral del ser humano y la sociedad en su conjunto.

La curiosidad y el espíritu inquieto de Leandro lo han llevado a explorar más de cincuenta países, visitando templos, comunidades y ciudades, exponiéndose directa y empáticamente a diferentes culturas, conductas, modelos mentales y de negocios. Esta búsqueda de sabiduría y entendimiento ha enriquecido su visión y comprensión del ser humano como ser energético.

Leandro Maifredini, con estudios en programación neurolingüística, coaching, reiki, yoga y psicofísica, combina diferentes disciplinas para ofrecer un enfoque multidimensional en su trabajo. Ha participado activamente en varias organizaciones no gubernamentales y fundaciones, incluyendo su rol como vicepresidente de la Fundación Cuarta Postura en Buenos Aires, colaborador en la Fundación Creando Lazos en La Plata, y miembro del directorio de Paseo Fangio.

Como disertante, Maifredini ha participado en diversas conferencias y medios, abordando temas cruciales como el desafío de los nuevos líderes empresariales, la visión de la empresa como un sistema energético y la importancia del liderazgo consciente y responsable. Su influencia se extiende más allá del ámbito empresarial, enfocándose en la transformación positiva del ser humano.

Actualmente, Maifredini lidera la Fundación Philosophia, con sede en Punta del Este, Uruguay. Esta institución, que cuenta con un equipo de 8 colaboradores, promueve la educación del ser humano con la libertad como pilar fundamental y una perspectiva energética de la vida para lograr el equilibrio y el bienestar personal en su sentido más amplio. Su visión es establecer un legado para las futuras generaciones, fomentando la construcción de la mejor versión de la humanidad.

El enfoque innovador de Leandro en la consultoría empresarial no se limita a la teoría, sino que pone en práctica en cientos de empresas de distintos países como Brasil, EE.UU, Francia, España, Inglaterra, Noruega, Finlandia, Panamá, entre otros. Su habilidad para combinar los principios de la energía y la espiritualidad con estrategias de negocio concretas ha transformado la manera en que numerosas empresas abordan sus desafíos y objetivos. A través de su liderazgo en Phi Consultora, Maifredini asesora a empresas en la implementación de prácticas que no solo buscan objetivos económicos, sino fundamentalmente el bienestar integral de los equipos de trabajo y un impacto positivo en la sociedad. Su visión energética de la gestión empresarial está marcando una nueva era en la forma en que las organizaciones comprenden su propósito y su rol en el mundo.