Cumpleparty: ideas originales para celebrar un cumpleaños en Barcelona

CUMPLEPARTY: Las mejores ideas para celebrar fiestas de cumpleaños en Barcelona y que ese día tan señalado sea único e irrepetible. Asesoramiento para organizar los mejores eventos de la ciudad Condal para particulares y empresas (Team Building). Cientos de actividades a escoger, desde Humor Amarillo, Gincanas, alquiler de locales y salas, Decoración personalizada, animaciones, shows y espectáculos, Limusinas Hummer, Beauty Party, vuelos en Helicóptero, Globo o cualquier otra cosa que pueda imaginarse Se acerca esa fecha tan señalada y pueden surgir dudas sobre organizar un evento de este tipo en Barcelona. No es lo mismo gestionar un cumpleaños para alguien que cumple 5 años y viene con 3 amigas a casa, que una fiesta de 18 años con 20 invitados o más en un espacio abierto como pueda ser el Parque de Montjuïc o la playa de la Barceloneta.

En estas situaciones lo ideal es recurrir a la ayuda de una empresa especializada en organización de fiestas de cumpleaños como por ejemplo Cumpleparty. Este tipo de empresas ofrecen las últimas tendencias en ocio y brindan consejos, recursos, personal y catering para que salga todo perfecto. Además, suelen proporcionar medios de transporte exclusivos como puedan ser las Limusinas Hummer o Lincoln, o incluso empezar la noche bailando en el interior de un Limobus.

Entre la gran cantidad de actividades que ofrecen los "party planners" destacan las increíbles pruebas de Humor Amarillo, alquilar un local completo con juegos, discotecas, restaurantes, sesión de Spa en hoteles de lujo, solicitar una sesión de maquillaje a domicilio con Beauty Party, alquilar un velero para una cena romántica, Catamarán con Barbacoa, espectáculos en vivo, show para adultos, clases de baile, taller de cocina, catas de vino, auditores falsos, escapadas rurales y mucho más.

No hay límites para disfrutar de un día inolvidable de cumpleaños, aniversarios, jubilaciones, etc. en compañía de la familia y amigos/as.

A lo largo de su historia, CumpleParty ha mostrado una notable adaptabilidad y originalidad al afrontar las tendencias y los gustos cambiantes de la gente. Desde fiestas temáticas de piratas, princesas, indios o vaqueros, hasta una noche de aventura. CumpleParty ha demostrado su capacidad para personalizar fiestas y eventos a medida de los gustos y necesidades del cliente.



Finalmente, CumpleParty logra que cada celebración sea única al crear experiencias que se ajustan a los sueños y deseos de los clientes. Ya sea que se desee sorprender a una abuela en su 80 cumpleaños, o incluso cumplir su sueño de saltar desde un avión, CumpleParty se compromete a hacer realidad los sueños de celebración.