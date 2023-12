Servicios de transporte especial sobredimensionado y sobrepesado, por Libra Logistic

El transporte de mercancías se considera sobredimensionado o sobrepesado cuando por la altura, anchura o longitud de los objetos no se pueden emplear unidades convencionales de carga, como contenedores. Este tipo de bienes puede transportarse por tierra, agua o aire. Ahora bien, en todos los casos es necesario contar con una maquinaria especial para manipular y estibar los productos.

Según indican los especialistas de Libra Logistic, para este tipo de transporte especial por tierra se requieren vehículos de grandes dimensiones que puedan soportar una importante cantidad de peso. Por ejemplo, algunos de los bienes que requieren de estos servicios son tuberías, vigas para construcción, palas eólicas, bobinas, estructuras de acero, maquinaria, piezas para industria pesada o aeronáutica y productos forestales, entre otras alternativas.

Transporte especial por vía terrestre Por lo general, para el transporte por vía terrestre de carga sobredimensionada se emplean camiones especiales. En estos casos, la carga se debe depositar sobre el tráiler, semirremolque o plataforma del vehículo. Otra opción es recurrir a los ferrocarriles, pero esta alternativa queda descartada si los objetos exceden la longitud de un vagón.

A su vez, cuando la carga excede los 16,5 metros de largo o los 2,5 metros de ancho, es necesario emplear vehículos especiales. Con respecto a esto, hay camiones que soportan más de 40 toneladas de peso y que pueden circular por carreteras con autorizaciones especiales.

Actualmente, el Reglamento General de Vehículos (RGV) contempla 3 tipos de permisos para camiones que transportan carga sobredimensionada. El más común es para vehículos con una longitud máxima de 20,55 metros, 4,5 metros de altura y 3 metros de ancho. En estos casos, la carga no debe superar las 45 toneladas de peso. También es posible conseguir una autorización excepcional para vehículos de hasta 24,55 metros de longitud, 4,5 metros de altura y 5 metros de ancho. Este permiso habilita el transporte de hasta 100 toneladas de carga.

Transporte sobrepesado por vía marítima o aérea En el comercio internacional también es habitual transportar carga sobredimensionada por mar cuando hay que ir a un país que se encuentra en otro continente o cuando las mercancías no pueden ser transportadas por tierra por sus grandes dimensiones. Algunas de las industrias que requieren estos servicios son las de construcción de infraestructuras y energías renovables. En estos casos, si la carga no entra en un contenedor, se puede estibar en la cubierta del buque.

Por último, a la hora de transportar mercancías sobrepesadas, la vía aérea es la menos común. Esto se debe a que resulta más costosa. De todas maneras, se puede emplear en casos de emergencia.

