Briochef es una hamburguesería fusión en Madrid

En los últimos años, las hamburguesas han evolucionado y se han convertido en un plato gourmet. Esto se debe a que cada vez más consumidores a nivel global demandan estos productos. Por lo tanto, se ha generado una oferta diversa y variada.

Actualmente, en Madrid hay una amplia oferta de hamburguesas de distintos estilos. En particular, uno de los locales más destacados es el de Briochef. Esta hamburguesería fusión ha sido escogida como la mejor de la capital española por el ranking de Burgerdudes. Esta plataforma ha reseñado más de 700 restaurantes de hamburguesas en 60 países para elaborar un ranking mundial.

Briochef está en el top 25 mundial de Burger Dudes Los influencers de Burgerdudes han colocado a Briochef en el puesto 17 de su ranking mundial de hamburgueserías. Es, además, uno de los restaurantes madrileños mejor ubicado en este listado. En líneas generales, estos expertos han valorado la carne madurada de alta calidad, el pan brioche casero y las salsas únicas que ofrece este local.

Según indica la reseña publicada por esta plataforma, Briochef ha sido reconocida en múltiples ocasiones como la mejor hamburguesería de Madrid. Actualmente, este local cuenta con alrededor de 10 opciones distintas en su menú. En particular, este restaurante sirve tanto hamburguesas gruesas como finas. Estas últimas se conocen como smash burgers.

Estos especialistas destacan que este local sirve hamburguesas de vaca rubia gallega madurada durante 60 días. Además, al cocinarlas se produce una corteza generosa y crocante que protege el centro rosado y jugoso. En cuanto a las salsas, llama la atención la Brooklyn, que combina un sabor dulce con distintas especias. Este preparado es ideal para acompañar una rodaja fina de bacon crujiente.

Oasis, Picanto y Brooklyn: las hamburguesas de Briochef destacadas por Burgerdudes Estas tres preparaciones han sido las más destacadas por la reseña de Burgerdudes. En primer lugar, la hamburguesa Oasis tiene carne madurada, queso cheddar, queso gouda curado, demi-glace de ternera, bacon crujiente y encurtidos de cebolla y pepinillo. Además, se presenta en pan brioche con una salsa cítrica, fresca y aromática.

Por otra parte, la hamburguesa Picanto se prepara con 180 gramos de carne dry aged, dupla de quesos cheddar y gouda, bacon y una mermelada de bacon cocinada a baja temperatura. En este caso la salsa es una preparación especial picante que incluye mayo umami y pimientos latinos. Este plato es uno de los best sellers de este local.

Por último, la Brooklyn incluye queso gouda, cebollas caramelizadas, bacon y una salsa asiática ligeramente especiada que aporta un toque único.

La hamburguesería fusión Briochef es una de las más destacadas de España. Para probar sus hamburguesas es posible acceder a cualquier de sus dos locales ubicados en Madrid (calle Mozart 5, zona de Príncipe Pío) y Alcalá de Henares (calle Ramón y Cajal 3)