Steak and Beer dispone de barriles para asar carne

Hacer una barbacoa en una reunión familiar o de amigos es uno de los pasatiempos más comunes y confortables en España. Sin embargo, muchas personas abandonan este tipo de actividades debido a diferentes factores como el humo esparcido por equipos de mala calidad y el almacenamiento poco eficiente de grasa. En Steak and Beer venden barriles para asar carne que evitan estos y otros problemas comunes al momento de preparar una barbacoa en casa. Estos barriles cuentan con un precio bastante asequible e incluyen diferentes herramientas de cocina para proporcionar mayor calidad y funcionalidad.

¿Cuáles son las características más distintivas de los barriles para asar carne de Steak and Beer? Los barriles para asar carne de Steak and Beer están pensados para resolver todos los problemas que pueden surgir al momento de hacer una barbacoa en casa. Por ejemplo, estos productos innovadores generan hasta un 90 % menos de humo, ahorran hasta un 75 % de carbón y son muy fáciles y prácticos de limpiar. De igual manera, estos barriles tienen un sistema recolector de grasa eficaz y completo que hace mucho más sencillo para los propietarios el desecho de la misma. Además, están disponibles en varios modelos y tamaños que se ajustan con precisión a las necesidades e intereses de cada uno de sus clientes. Entre estos modelos se encuentra el barril mini con un precio sumamente accesible y todos los componentes necesarios para hacer una barbacoa con la pareja o un grupo de 3 personas. Por otra parte, el barril jumbo con una capacidad de 22 a 28 kg posee una oferta exclusiva e incluye hasta 20 ganchos para asar carne en eventos y reuniones grandes.

Barriles de calidad, duraderos y equipados Steak and Beer está fuertemente comprometido con ofrecer barriles para ahumar y asar auténticos, fáciles de utilizar y respetuosos con el medioambiente. Por ello, estos barriles están compuestos por diferentes elementos como termómetros, parrilleras, quemadores, recolectores de grasa, platos antiincendios y sistemas de limpieza y mantenimiento. De esta manera, evitan el gasto innecesario de agua y el uso de productos de limpieza contaminantes, así como disminuyen la propagación de humo, grasa y otros elementos en las comunidades. Sumado a ello, los barriles para asar carne de Steak and Beer están fabricados con acero 100 % inoxidable, lo cual los hace mucho más duraderos. También es importante destacar que esta empresa ofrece una gran variedad de accesorios de calidad para promover una preparación de carne práctica y exclusiva. Entre estos accesorios se pueden mencionar la garra de oso, cuchillo profesional, parrilla pescado, forro pequeño, mediano y grande para barril, choricera, rack para costillas, entre otros.

Cada barril para ahumar y asar carne de Steak and Beer está pensado para disfrutar de una comida deliciosa en la terraza o balcón del hogar sin preocuparse por los problemas comunes de ambiente. Además, el sistema de mantenimiento que poseen sumado a su fabricación con acero inoxidable los convierten en productos bastante rentables.