Cómo leer la naturalidad de los productos de cosmética natural de DOCTOR KLEIN

En el mundo de la cosmética natural, la transparencia y la autenticidad son esenciales. Los consumidores buscan productos que no solo sean efectivos sino también genuinamente naturales y seguros, especialmente aquellos con piel sensible.

Aquí es donde DOCTOR KLEIN, una marca específica para piel sensible de Laboratorios Klein Cosmética, destaca. Con su amplia experiencia en el sector y su profundo conocimiento, ha logrado desarrollar soluciones muy efectivas a los problemas comunes de las pieles sensibles, con productos naturales, sin alérgenos y basados en tecnología de última generación.

El compromiso de DOCTOR KLEIN con la naturalidad DOCTOR KLEIN no solo promete productos naturales, sino que también garantiza su compromiso con la naturalidad a través de la regulación bajo la norma ISO 16128. Esta norma internacional proporciona directrices sobre definiciones técnicas y criterios para ingredientes naturales y orgánicos en productos cosméticos. Al adherirse a esta normativa, DOCTOR KLEIN asegura que sus altos porcentajes de naturalidad en sus productos, están definidos y certificados bajos rigurosos criterios establecidos, ofreciendo así una confianza adicional a sus consumidores.

Entendiendo la ISO 16128 Las siglas de ISO se corresponden con “International Organization for Standardization” u “Organización Internacional de Normalización”. Se trata de un órgano cuya principal función es la de crear normas de carácter internacional. La ISO 16128 es un estándar que ayuda a los consumidores a entender mejor lo que están aplicando en su piel.

Esta normativa no solo define lo que se considera un ingrediente natural o derivado natural, sino que también establece un marco para calcular el índice de naturalidad de un producto cosmético. Esto significa que cuando un producto de DOCTOR KLEIN indica su taso de naturalidad, está respaldado por una metodología clara y transparente.

Generando confianza a través de la calidad y la transparencia La confianza es un pilar fundamental en la relación entre una marca de cosméticos y sus usuarios. DOCTOR KLEIN, marca de Laboratorios Klein Cosmética, al utilizar la ISO 16128 como referencia para sus productos, no solo muestra su compromiso con la calidad sino también con la transparencia.

Un claro ejemplo de ello es el sérum de ácido hialurónico #FILLERDROPS con una naturalidad del 100 % o el Booster #URBANSKINPROTECT con 99,8 % de naturalidad. Los consumidores pueden estar seguros de que los productos que están utilizando no solo son efectivos y seguros para pieles sensibles, sino que también cumplen con los más altos estándares de naturalidad.

En resumen, la naturalidad en los productos de cosmética natural es un aspecto crucial que los consumidores no deben pasar por alto. Con marcas como DOCTOR KLEIN, que se rigen por normativas como la ISO 16128, los usuarios pueden sentirse seguros y confiados en su elección, sabiendo que están optando por productos genuinamente naturales y adaptados a sus necesidades específicas de piel sensible.