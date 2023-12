Liquida Tu Deuda y su servicio de asesoramiento especializado para la Ley de Segunda Oportunidad

En la actualidad, un gran número de familias atraviesan un verdadero infierno económico y de problemas familiares debido a la dificultad que tienen para poder ir pagando los recibos comunes, lo que les lleva a una situación de endeudamiento continuado y de embargos.

Muchas de estas familias que vivían con dos sueldos, sobreviven ahora con dificultad, y otras familias de empresarios que salían adelante, ven con lágrimas en los ojos como tienen que dejar de pagar sus préstamos y la posibilidad de cerrar su negocio para siempre.

Para todas estas familias que se inquietan por resolver esa difícil situación, el despacho de abogados de Liquida Tu Deuda les ofrece un estudio completo para conocer cuáles son las posibilidades que tienen de solucionar sus problemas económicos e incluso de poder salvar su vivienda habitual.

Ya son más de 1200 familias que han resuelto esta dificil situación con la Ley de la Segunda Oportunidad y Liquida Tu Deuda, desde el año 2016.

Todas estas familias han recibido el asesoramiento previo único que proporciona el despacho de abogados de Liquida Tu Deuda consistente en un estudio previo personalizado que incluye la situación de sus bienes actuales y la de sus posibles herencias. Además, durante todo el procedimiento concursal, Liquida Tu Deuda ofrece sin coste añadido la gestión de documentos para paralizar los embargos de nóminas, la paralización de procedimientos judiciales, la suspensión de desahucios y, en muchas ocasiones, la gestión de alquiler social para sus clientes.

Aún más, sus clientes agradecen que una vez terminado su procedimiento de Ley de Segunda Oportunidad y canceladas todas sus deudas, Liquida Tu Deuda les gestiona la desaparición de los ficheros de morosidad para que realmente puedan volver a vivir libres de deudas.

El fin de las llamadas para exigir el cobro y la información de como parar esta insistente acción es otra de las ventajas que ofrece Liquida Tu Deuda en su asesoramiento integral.

Liquida Tu Deuda y la aplicación de la nueva Ley de Segunda Oportunidad Desde el 26 de septiembre de 2022, las personas físicas, autónomos y empresarios, españoles o residentes en España, pueden acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, una herramienta jurídica que permite cancelar sus deudas legalmente. Para lograr la cancelación de todas las deudas, las personas deben transitar diferentes fases: la preparación documental, la fase de liquidación en caso de existir bienes y la solicitud de la exoneración de las deudas.

Conforme a la nueva legislación se dan las siguientes situaciones concursales que son Concurso con masa, con liquidación o sin liquidación de la misma, que se da en las situaciones que los concursados disponen de bienes a su nombre, la otra posibilidad es Concurso sin masa, donde los concursados no tienen bienes a su nombre.

Una de las grandes ventajas de la ley para deudas segunda oportunidad es que, desde el momento de la presentación, las medidas ejecutivas se ven paralizadas. Esto quiere decir que se otorga a los deudores un plazo en el que no se sumarán intereses, además de que no corren el riesgo de ser embargados, lo que significa mayor tranquilidad para ellos.

En cuanto a las deudas relacionadas con Hacienda y la Seguridad Social, la reciente ley indica que las deudas con la Administración tienen una reducción de hasta 10.000 €.

Los primeros 5.000 € de deuda con la Administración son exonerados directamente.

La experiencia adquirida por el despacho Liquida Tu Deuda, debido a su amplio recorrido en el sector, es una garantía para los particulares, autónomos y empresarios que reciben un asesoramiento previo y continuado durante todo el procedimiento, terminando con la gestión de baja en los ficheros de morosidad, que hace de Liquida Tu Deuda abogados un referente en el sector.