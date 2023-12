Alimentan la polarización

El debate de investidura de hace unas semanas hemos visto que dejaba el mal sabor de boca de una polarización que parece no tener fin. Polarización especialmente potenciada por parte del ya presidente del Gobierno. El que la vida política o los partidos en el Gobierno alimenten la polarización no significa necesariamente que haya una tendencia a la polarización de los ciudadanos y de la sociedad civil.

Hay que ser cautos con respecto a una supuesta tendencia a los extremos políticos. Vimos durante el debate una constante apelación, seguimos viéndolo estos días, a las etiquetas de izquierda y derecha. Pero todas las encuestas y todos los estudios de opinión muestran que en España hay todavía una sensibilidad mayoritaria moderada, que no se manifiesta, sobre todo, en la orientación del voto sino en el deseo de una confrontación pacífica y civilizada entre las fuerzas políticas. España se encuentra todavía alejada de otros países más polarizados como por ejemplo Estados Unidos.