La espada de Damocles y Sánchez

Cuenta la anécdota de la espada de Damocles que en la antigua Grecia existía un rey llamado Dionisio II de Siracusa. Uno de sus cortesanos, Damocles, expresó al rey su deseo de experimentar lo que significaba estar en el poder. El rey Dionisio aceptó la petición y lo colocó en su trono, rodeado de lujos y placeres. Sin embargo, colocó también una espada sobre su cabeza, sostenida únicamente por un cabello de caballo. Esta espada simbolizaba la constante amenaza y los peligros inherentes al ejercicio del poder.



Nunca un presidente de nuestra democracia ha tenido tantas espadas colgando sobre su cabeza desde el mismo día del debate de investidura. A Pedro Sánchez le atacaron con firmeza y rotundidad desde la oposición, como es de esperar en un debate de este calibre. Pero curiosamente los únicos que le amenazaron -sin ningún tipo de eufemismo- fueron sus propios socios de Gobierno. Lo nunca visto. Sánchez empieza la legislatura con varias navajas alrededor del cuello. Y los que las portan no son muy de fiar, que digamos.

Como ejemplo tenemos a Rufián que presumía abiertamente de la fuerza de ERC para “obligar” al PSOE no sólo a pactar la amnistía, sino también a celebrar en el futuro un referéndum en Cataluña. “No se la juegue”, le recordaba en un tono mafioso que emulaba a las famosas películas de El Padrino. Porque Rufián sabe, al igual que Sánchez, que el socialista no tiene más alternativa que darles todo lo que pidan si quiere mantenerse en la Moncloa.