Tipos de servicio postventa, de la mano de Purisol

Contrariamente a lo que piensan muchas personas, lo que sigue a la compra de una propiedad puede ser tan estresante como las fases previas. El papeleo relacionado con una operación de bienes raíces y el cumplimiento de las normativas son condiciones que requieren de información. Este conocimiento no siempre es del dominio del comprador.

Es en estos casos, que son la mayoría, cuando el servicio postventa adquiere una importancia capital. Esa relevancia no solo es necesaria para el comprador, sino muchas veces para el propietario vendedor. Según la empresa Purisol, se trata de un área crucial en las transacciones con inmuebles.

En qué consiste el servicio postventa de inmuebles La empresa Purisol es una compañía inmobiliaria radicada en el pueblo de Estepona, en Málaga. La firma es una referente en la zona en cuanto a la venta de propiedades como casas y pisos de gamas media y alta. En su catálogo dispone de inmuebles, fundamentalmente viviendas de construcción nueva y de segunda mano.

Como expertos, saben perfectamente lo que implica el servicio postventa de inmuebles. Lo consideran un valor añadido que empresas consolidadas como ellos realizan a favor de sus clientes. Como su nombre indica, se trata de una asistencia que se extiende tras la venta. En el caso de Purisol, ellos se encargan de la contratación de servicios como electricidad y agua.

Asimismo, se ocupan del pago de las tasas e impuestos necesarios para legalizar la compra del inmueble. Dentro de la propiedad, asisten en tareas como la búsqueda de servicios de reparación, renovación o incluso la limpieza del lugar. Son temas que, aunque parecen sencillos, para muchas personas, sobre todo las que vienen de fuera, suelen complicarse.

Aprovechar la nueva propiedad para el alquiler Muchos de los compradores que están invirtiendo en Estepona, están adquiriendo casas y apartamentos como segunda vivienda familiar. Esto quiere decir que buena parte del año la propiedad permanece desocupada. El servicio postventa de Purisol ofrece la posibilidad de rentabilizar el inmueble ofreciéndolo en alquiler durante el tiempo que no esté ocupado.

En este sentido, la firma no solo se encarga de promocionar la propiedad en su plataforma digital. También asiste al propietario en todas las novedades que puedan surgir y en la tramitación necesaria para formalizar la operación. Con su servicio postventa, el objetivo del equipo de Purisol es ofrecer tranquilidad a sus clientes.

Actualmente, Estepona se ha convertido en un lugar de ensueño en el que muchas personas piensan como un destino turístico o para establecerse. Ese fenómeno ha incrementado la oferta de propiedades en edificios nuevos y también en casas tradicionales ubicadas en el centro del pueblo. Por eso, la firma ofrece un extenso y variado catálogo de oportunidades en web que demuestra esa oferta disponible.