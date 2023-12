La tecnología ha impulsado tanto la simplificación de múltiples procesos como su complejidad. Quienes no cuentan con las habilidades para navegar en el ámbito digital, pueden ver limitada su actividad o depender de otros a la hora de realizar distintas gestiones. Sin embargo, en el ámbito empresarial, ya es una norma la implementación de herramientas digitales, donde el desafío no es solo su incorporación, sino también la formación online del personal y la seguridad de todo el entorno. Para dar respuesta a este reto en las organizaciones, Gestiones 24 ofrece una solución integral abocada a la digitalización de procesos y trámites.

Servicio de formación online en tecnología El servicio de formación online en tecnología de Gestiones 24 es una respuesta al desafío que tienen todas las empresas hoy en día, ante la obligación de tener que vincularse mediante herramientas digitales con las Administraciones.

Al implementar sistemas digitales en una organización, la seguridad y autenticidad en las transacciones en línea deben priorizarse, con lo cual es necesario incorporar el certificado digital. Aunque obtener este certificado puede ser un proceso complejo, no es un problema gracias a que Gestiones 24 se encarga de tramitarlo de manera ágil y profesional. Pero además, se aboca a brindar formación online a todo el personal de la empresa, capacitándolos para diversos trámites, como los relacionados con Hacienda, subvenciones y otras gestiones completamente en línea. Desde cursos básicos hasta asesoramiento personalizado, la formación online de Gestiones 24 para las empresas les permite a los equipos de trabajo adquirir conocimientos y herramientas elementales para lograr su completa autonomía en trámites telemáticos, a un coste accesible.

La implementación del certificado digital El certificado digital es para las organizaciones un documento electrónico que sirve para identificar a determinada entidad que se encuentra en internet. Resulta indispensable para la realización de trámites y firmas digitales, ya que garantiza la autenticidad de la identidad y la seguridad en transacciones y accesos a plataformas gubernamentales.

Si bien su concepto es simple, la obtención puede ser complicada, dado que no solo requiere de sucesivos pasos de solicitud, validación identitaria, creación de elementos de seguridad e implementación, sino también que demanda de conocimiento para su utilización. Por eso, Gestiones 24 colabora al simplificar este proceso, mediante una plataforma unificada de solicitud, que permite llevar a cabo una verificación ágil y contar con asesoramiento continuo, soporte técnico y formación online para el uso efectivo del certificado.

A través de esta solución integral, Gestiones 24 contribuye a mejorar la accesibilidad y el ahorro de tiempo en las organizaciones, brindándoles la flexibilidad de realizar sus trámites en cualquier momento y mantenerse siempre actualizados. Resulta una alternativa inteligente para adecuarse a la digitalización, a través de una experiencia ágil, sencilla y fluida que brinda seguridad y eficiencia al interior de las empresas.