Asseworks, una aplicación que garantiza la transformación digital de cualquier metodología de permisos de trabajos

Los permisos de trabajo son documentos que se emiten para realizar de forma segura tareas que implican cierto nivel de riesgo con seguridad a través de un análisis individual de cada tarea y de un flujo de autorizaciones. Estas autorizaciones garantizan que se ha establecido un nivel de control adecuado para reducir tanto la probabilidad como la gravedad potencial de ciertos riesgos potencialmente graves.

Para facilitar la emisión de estos documentos, la empresa For Easy Work ha creado la aplicación AsseWorks. De esta manera, es posible realizar la transformación digital de los permisos de trabajo y acceder a distintos beneficios que mejoran tanto la eficiencia como la seguridad en una empresa.

Ventajas de digitalizar los permisos de trabajo En primer lugar, los permisos digitales son fácilmente accesibles desde cualquier ubicación y dispositivo electrónico, facilitando la revisión y actualización de información crucial. Además, al tramitar y emitir más rápidamente estos documentos todas las partes involucradas se mantienen debidamente informadas y pueden proceder en tiempo y forma según sus roles en el proceso.

Esto agiliza el flujo de trabajo, garantizando una ejecución eficiente de las tareas planificadas. La digitalización también contribuye directamente a la seguridad y salud laboral al garantizar el cumplimiento de los requisitos de seguridad necesarios tanto a nivel individual como en las condiciones del lugar de trabajo.

Además, contar con una aplicación como AsseWorks permite una toma de decisiones más rápida, ya que el acceso instantáneo a la información mejora el control y la visibilidad de los trabajos en curso. Entonces, frente a condiciones inseguras o incidencias, es posible informar a todas las partes con inmediatez.

Por otra parte, la digitalización simplifica procesos y clarifica los pasos a seguir y los puntos a controlar en cada etapa del permiso, en contraste con los procesos tradicionales en papel que suelen ser complejos y poco claros.

Permisos de trabajo digitales con AsseWorks For Easy Work ha diseñado una aplicación para gestionar permisos de trabajo digitales que permite crear rápidamente cualquier tipo de documento. Entre otras funciones, esta plataforma incluye la posibilidad de asignar la implantación de medidas a responsables concretos. Además, los permisos que emite y gestiona AsseWorks se pueden prorrogar o ajustar a distintos plazos.

Esta app también permite mejorar la seguridad en el trabajo mediante el registro de distintas mediciones. Puntualmente, esto facilita la paralización de las tareas cuando surgen peligros. Esto se debe a que con AsseWorks es posible disponer de flujos de información veloces y automáticos que incluyen el uso de notificaciones push. Asimismo, tanto el control como la auditoría de todas las fases de cada documento se pueden gestionar a través de la web y en distintos idiomas.

Con la aplicación AsseWorks, creada por For Easy Work, es posible digitalizar la emisión y gestión de permisos de trabajo en distintos sectores. De este modo, una empresa puede emplear herramientas vinculadas a la transformación digital para ganar en seguridad y eficiencia.

Su metodología permite la parametrización de cualquier tipo de permiso de trabajo en menos de 24 horas, con un pequeño apoyo de consultoría por parte de For Easy Work, pero sin implicar desarrollos informáticos que aumenten el coste y retrasen la implantación.