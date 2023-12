Experiencias top con Manaslu Adventures

Manaslu Adventures es una startup española creada en el 2017 que organiza experiencias sostenibles, así como viajes especializados en turismo de montaña por todo el mundo. La startup ha ofrecido una entrevista donde descifra las claves de una agencia que, en apenas 5 años y con el covid por medio, se ha convertido en una referencia en el outdoor en España y Latinoamérica.

¿Cómo se diferencia Manaslu Adventures de otras agencias similares?

Lo cierto es que nos parecemos poco a otras agencias. Manaslu Adventures es un operador de servicios outdoor, un claro híbrido entre las agencias generalistas de viajes y los especialistas. Aglutinamos la experiencia de programas de montaña que requieren de un alto conocimiento técnico y especialización y los servicios de logística o aseguradores que ofrecen los generalistas y que el especialista desconoce porque no es su terreno y no controla las diferentes variables. Nosotros lo integramos todo en un pack para que el cliente encuentre una solución única a todo lo que concierne a su viaje.

Alternativamente al mercado tradicional, estamos ahora centrados en experiencias exóticas buscando la máxima desconexión de la masificación con grupos muy reducidos y exclusivos. No nos gustan las romerías y huimos de ello. Y, por supuesto, personalizamos todos nuestros viajes, porque lo que concierne a los niveles o comodidades, todos tenemos nuestras diferencias.

¿Qué aspectos considera fundamentales para el éxito de una expedición?

Recabar no las preferencias del cliente y sus expectativas ante el programa es fundamental. Desafortunadamente, muchos clientes se imaginan cosas que no son y encaminan mal el proyecto. La agencia debe explicar las experiencias como son con sus puntos más difíciles y fáciles con absoluta transparencia y el cliente decir lo que realmente busca, si lo sabe claro. De forma contraria la montaña poniendo a las personas en su debido lugar aunque ello no guste. Por ello, es vital conocerse a uno mismo física y mentalmente, prepararse para la aventura y seguir las recomendaciones de nuestros profesionales. Si se sigue la cadena, el proyecto será un éxito seguro y el cliente disfrutará la experiencia como algo inolvidable.

¿Cuáles son los principales destinos que ofrecen en las cordilleras y continentes?

En Europa, buena parte de los Alpes, con Francia, Suiza, Italia y Austria, y las Dolomitas como enclave estratégico de la agencia. En el Ártico, estamos en Islandia y Noruega tanto en verano como en inviernocon el esquí de travesía y en el este apostando por destinos tan exóticos, como Kirguistán, Albania, Mongolia, Georgia, Kazajistán, que es como ir a Nepal hace 40 años, salvaje y genuino, También en Rusia con el Elbrus y a pesar de la guerra, sigue siendo objetivo de muchos aficionados.

En Asia trabajamos mucho en Nepal y Pakistán abordando todo el Himalaya con los grandes Trekkings y en África, solemos ir no menos de 10 veces al maravilloso Atlas marroquí con el Toubkal, Tanzania con el Kilimanjaro y en Kenia con el monte Kenia.

Mención especial a Sudamérica, abordando 5 países como Perú, Argentina y Chile con la incomparable Patagonia, así como Bolivia y Ecuador.

¿Cómo organizan la producción audiovisual durante las expediciones?

En algunos de ellos, hemos traído profesionales de la fotografía y vídeo que, con el uso del dron y otros dispositivos, hemos conseguido producir reportajes temáticos de nuestras experiencias. Los otros reportajes nos alimentamos de la fotografía y vídeo que hacen nuestros propios Guías de Montaña, así como la colaboración de algunos clientes, verdaderos fans de la fotografía. Hemos trabajado también para producir reportajes documentales de montaña para marcas deportivas de Montaña como La Sportiva o determinados Clubes de Montaña.

¿De qué forma se garantiza la seguridad y el bienestar de los participantes?

Para nosotros, la seguridad es primordial; luego, entran ya otros factores también importantes como el disfrutar de todo lo que nos rodea. Resaltar que todos nuestros guías de alta montaña estánacreditados con las máximas distinciones a nivel mundial, UIAGM que aseguran que la preparación y el material que llevan nuestros clientes es el adecuado para afrontar las expediciones. Realizamos cerca de 100 cursos de formación a largo del año en diferentes disciplinas, alpinismo, esquí de montaña y escalada, que aseguran la debida preparación.

¿Puede ofrecer ejemplos de experiencias exclusivas y personalizadas que hayan organizado?

Hemos organizado expediciones de Trekk al Campo Base del K2, cordilleras del Cáucaso donde no hay apenas infraestructuras montando campamentos en la travesía y, por supuesto, programas de grandes experiencias de trekking o esquí de montaña en modo confort para que nuestros clientes dispusieran de buenos hoteles y servicios en lugar de alojamientos modestos para que los descansos fueran plácidos. Nosotros podemos organizar grandes travesías con las máximas comodidades en los momentos que toca. Hemos de dejar ese tópico de que para hacer montaña, hace falta sufrir. Para eso, lanzamos la gama de Experiencias Confort en todo el mundo y aprovechar con plenitud todo lo que la naturaleza nos ofrece y que es incalculable. Hay que vivirlo antes de que sea tarde.

¿Cuáles son los criterios al seleccionar destinos para las expediciones y viajes de montaña?

Nuestras propias experiencias en montaña en muchas cordilleras nos marcan el destino. Al final, compartimos nuestras experiencias previas por todo el planeta con los clientes para organizarlas pensando en ello y adaptando sus preferencias a las condiciones de cada destino y proyecto. Solo así se consigue la plena satisfacción.

¿Los principiantes en actividades de montaña pueden encontrar opciones de excursiones con Manaslu Adventures?

Por supuesto. Tenemos muchos programas para gente que se inicia y lo único que se pide es que mantengan una aceptable o buen estado físico y que si no lo están, pueden perfectamente prepararse pocos meses antes del viaje. Paralelamente, hacemos más de 100 cursos de formación en todas las modalidades, desde alpinismo, esquí de montaña, escalada, etc.

¿Cómo son las experiencias de montaña para grupos corporativos?

Sinceramente, nos encantan. Nuestros programas de Team Building en entornos de montaña favorecen la comunicación y llaman a la colaboración y esfuerzo por superar barreras juntos. Nuestros programas Additive Plus+ están pensados para romper barreras emocionales que transforman la actitud de las personas favoreciendo un clima de mayor bienestar y plena cooperación mutua. Al final, lo que hacemos es trasladar experiencias personales en el mundo de la montaña y ejemplos de actitud diaria al mundo corporativo.

¿Qué tipo de entrenamiento y certificaciones tienen los guías de alta montaña de Manaslu Adventures?

Cuentan en su mayoría con la UIAGM, que es máxima distinción internacional emitida en Chamonix y habilita para trabajar en cualquier parte del mundo al máximo nivel de montaña. Para obtener esta titulación, la duración media para conseguirla es aproximadamente de unos cinco años similar al de cualquier otra carrera universitaria. Por ello, es importante valorar el trabajo que hacen todos los guías porque toda su preparación viene de un tremendo esfuerzo.

¿Cómo fomentan la participación de la comunidad local en las áreas donde organizan expediciones?

En todos nuestros viajes, dedicamos parte del tiempo a la inmersión en la cultura nómada, especialmente cuando se trata de países que viven en condiciones de cierta pobreza y escasos recursos. Sus gentes nos abren el corazón y ofrecen su tiempo y sus sonrisas, algo que nuestros clientes se lo llevan a casa. Y por supuesto vuelven valorando la vida más que nunca. No me cansaré de decir que la vida es un regalo y que hay que aprovecharla al máximo siempre que podamos.