'Ponemos todos nuestros esfuerzos en ser el faro que guíe a miles de autónomos y les permita hacer realidad sus sueños'

Manuel Marcelo Vázquez Ariza es socio fundador y presidente de Infoautónomos, puesto que compagina con la presidencia del Clúster OnTech Innovation y Círculo Tecnológico de Granada. Empresario y emprendedor que se autodefine como aprendiz de todo y experto en su vivencia.

Allá por 2009 puso en marcha junto con varios socios Infoautónomos, un proyecto dirigido a ayudar y asesorar a todos aquellos emprendedores, autónomos y pymes que se plantean desarrollar y gestionar una nueva idea de negocio.

Marcelo, como le gusta que le llamen sus amigos, asegura que cada día lucha, decide, analiza, acierta, se equivoca, pelea, aprende y se ilusiona, manteniendo una constancia y motivación que le destacan entre su entorno.

Se considera inquieto, incesante y muy trabajador, algunas de las claves que le han permitido desarrollarse y evolucionar en su trayectoria profesional.

Hoy va a hablar de la asesoría online de Infoautónomos: su nacimiento, evolución, sus puntos fuertes, los servicios que ofrece, el equipo humano y profesional que lo conforma, así como de sus logros, que la han consolidado como una empresa a la vanguardia en el mundo del emprendimiento en España.

Infoautónomos nació en Granada en 2009 como una humilde asesoría para autónomos y 14 años después se ha convertido en un referente nacional dentro de las asesorías online para emprendedores, autónomos y pymes, ¿cómo surgió esta idea y cómo fue ponerla en marcha?

Infoautónomos nace de autónomos para autónomos, la necesidad y la aventura de comenzar un proyecto, dio pie a que naciera otro.

Éramos emprendedores que estábamos poniendo en marcha una empresa, y las trabas, la burocracia, el desconocimiento de las obligaciones, el buscar información y que todo lo que encontrábamos era de un lenguaje solo para expertos, nos hizo ver que había una necesidad no cubierta.

Los arranques fueron difíciles, muchas horas, trabajo, redacción, aprendizaje, errores. Fueron meses de trabajo en la sombra hasta que vio la luz la plataforma.

Seguro que la motivación e implicación de los socios que fundasteis la empresa fue clave, aunque el camino también estaría lleno de baches. Cuéntanos un poco cómo ha sido esa evolución de Infoautónomos hasta convertirse en lo que es hoy día.

Hemos vivido un camino de aprendizaje constante. Hoy en día hay muchos expertos en redes, en contenido, generadores de texto, herramientas que te facilitan todo. Cuando empezamos, todo era muy manual, muy de conocimiento a base de prueba y error.

Nuestro proyecto ha ido pivotando modelos de negocio, desde comunidad, marketplace, clasificados, formación, asesoría, publicidad.

Como digo, prueba y error hasta llegar a nuestros modelos asentados. Pero cabe destacar que hay una cosa que no hemos dejado de hacer en los 14 años de vida de la compañía, generar contenido gratis de una calidad y comprensión única de Infoautónomos. Esto hace que nuestros usuarios sean fieles y la posición de la plataforma es orgánica e inevitable.

Actualmente, contáis con una importante cartera de clientes y tenéis una de las páginas web más completas y profesionales con información y actualidad sobre el mundo del emprendimiento, apoyada por múltiples plataformas sociales como vuestro blog, redes sociales, canal de Youtube… ¿Cómo se construye una comunidad así?

No resulta nada fácil, pero las claves para conseguirlo se pueden resumir en las mismas que tiene que aplicar todo emprendedor en su día a día: esfuerzo, perseverancia y mucha implicación.

No obstante, también está claro que hay que contar con un equipo profesional a la altura, conformado por expertos que aúnen formación, conocimiento y práctica en el sector en el que desempeñan su labor. Sin duda, podemos presumir de haber conseguido configurar un equipo de trabajo completísimo, de gran nivel y que está preparado en todo momento para abordar las exigencias de nuestros clientes.

Y con respecto a nuestra comunidad, disponemos de un equipo de marketing que es el motor que impulsa nuestros valores y nuestra presencia entre nuestro público objetivo, pero también entre todas aquellas personas interesadas en nuestros contenidos y servicios.

Porque no somos una asesoría fiscal “al uso”, ya que gran parte de nuestro éxito radica en la gran variedad de posibilidades que ofrecemos a los emprendedores: información, actualidad, cursos, formación, seminarios, webinars, plantillas, guías, recursos online… Y todo ello sumado a nuestros servicios de asesoría para emprendedores, autónomos y pymes, asesoría laboral, alta de autónomo online, Kit Digital, certificado digital…

Si tuvieras que decirnos cuáles son los 3 valores o cualidades clave que definen a Infoautónomos serían…

En primer lugar, y como punto más importante, la cercanía y empatía con cada uno de nuestros clientes para proporcionarles un trato 100 % personalizado. Poner el foco en sus necesidades y abordarlas con toda la atención y profesionalidad que se merecen.

Además, es fundamental tanto informar como estar bien informado. Nos preocupamos de que nuestro equipo se mantenga al día con todas las novedades sobre el emprendimiento, los autónomos y las pymes tanto para proporcionar información actualizada y veraz como para estar preparados y formados para ofrecer el mejor servicio posible. De autónomos para autónomos.

Y, por último, destacaría la calidad tanto profesional como humana de nuestro equipo de trabajo. Somos, ante todo, personas que trabajamos con personas. La experiencia de nuestros trabajadores se combina con su capacidad para escuchar y entender a nuestros clientes. Solo así hemos podido conseguir la confianza y seguridad que refuerza la relación entre ambos y nos permite desarrollar nuestro trabajo con todas las garantías.

Y es que no solo prestáis servicios de asesoría y gestoría fiscal online para emprendedores, autónomos y pymes, sino que también ofrecéis una amplísima gama de servicios: alta online, asesoría laboral, software de facturación, gestión del Kit Digital, obtención del Certificado Digital… Sois una especie de navaja suiza para el autónomo, ¿cómo podéis gestionar tantos servicios?

Como antes indicaba, no solo nos hemos especializado en ofrecer servicios de asesoría y gestoría para autónomos y pymes, sino que vamos más allá proporcionando a nuestros clientes un servicio completo e integral que les ofrezca soluciones personalizadas y adaptadas a sus necesidades.

Y la manera de conseguirlo ha sido mediante la multiplicidad de nuestra oferta, con un surtido de opciones que cubren todas las posibles exigencias que nos puedan plantear.

Y ¿cómo lo conseguimos? Con mucho trabajo, un equipo profesional experto y poniendo todo el foco en cada cliente y sus necesidades. Porque no solo es importante ofrecer mucho, sino que también hay que hacerlo bien. Y contamos con un profundo conocimiento de lo que ofrecemos, lo que nos hace capaces de entender la mejor manera de adaptarlo a cada cliente para que puedan aprovecharlo al máximo.

Y, por si fuera poco, acabáis de publicar recientemente vuestro IV Estudio Nacional del Autónomo (ENA) en colaboración con la Universidad de Granada (UGR). Cuéntanos un poco en qué consiste…

Nuestro Estudio Nacional del Autónomo (ENA) ha alcanzado este año su cuarta edición y nos enorgullece haberlo presentado como otro elemento más de valor añadido por parte de Infoautónomos, tanto para nuestra audiencia, seguidores y público en general, como para enriquecer nuestro propio conocimiento y ayudarnos a mejorar a la hora de abordar nuestro compromiso con nuestros clientes.

Sin olvidar, por supuesto, la imprescindible colaboración de la Universidad de Granada, que a través de su experiencia y metodología ha hecho posible una vez más disponer de este valioso documento.

Con él, pretendemos dar a conocer el perfil del trabajador autónomo en España, analizar su situación real a lo largo del tiempo, determinar su nivel de satisfacción, identificar los elementos clave que determinan su actividad y descubrir líneas de interés para el colectivo.

Y todo ello, con los datos reales obtenidos a través de una encuesta online que hemos realizado a autónomos españoles asociados a Infoautónomos entre enero y febrero de 2023, que han sido catalogados y organizados en este informe por la Universidad de Granada, tanto a nivel nacional como por las principales comunidades autónomas.

¿Y qué conclusiones destacarías de vuestro ENA? ¿Cómo es la situación del autónomo actual: problemas, preocupaciones, día a día, motivaciones, necesidades…?

Ante todo, queremos destacar que los resultados obtenidos son de un gran valor informativo, pero también práctico, para entender la realidad de nuestros autónomos.

Porque no solo nos permite saber de primera mano cómo es su día a día y cuáles son sus principales preocupaciones, sino también ser conscientes de cómo poder abordarlas con las mejores prestaciones, recursos y herramientas.

Entre las principales conclusiones de nuestro ENA, detectamos que casi la mitad de los autónomos españoles asegura que trabaja de media 10 o más horas al día, y que no tienen más de 20 días de vacaciones. Esto ya nos pone de relieve lo exigente y complejo que resulta ser autónomo en España.

Además, la mayoría de los autónomos de nuestro país ponen el foco en que los problemas económicos son el principal motivo por el que se han visto obligados a darse de baja. Todo esto sumado a uno de los datos que más nos ha llamado la atención, ya que el 45 % señala que no volvería a darse de alta si volviera atrás.

Y también podemos destacar que más de la mitad han requerido financiación en algún momento de la vida de sus negocios, así como que existe un bajo grado de conformidad con el nuevo sistema de cotización por ingresos reales que está vigente desde este año.

Si bien estos datos son de corte más negativo, aunque interesantes para tener conciencia de la verdadera realidad de nuestros autónomos, también destacan otros de índole más positiva, como que los autónomos han señalado que las principales ventajas de ser trabajador por cuenta propia son la autonomía y la flexibilidad que les supone.

Estas son solo unas pequeñas pinceladas, pero podéis acceder al informe completo, incluyendo el análisis por las principales comunidades autónomas, desde nuestra página web.

En este sentido y con estos datos sobre la mesa, ¿cómo ves el panorama para los autónomos en el 2024 que ya se acerca: cuota, ayudas, fiscalidad, financiación? ¿Qué consejos les darías?

El panorama futuro para autónomos y pymes lo veo cargado de muchos retos y sus ineludibles piedras en el camino. Y, para ambas cosas, tendrán que estar bien preparados para hacerles frente.

Porque emprender como autónomo implica superar toda una serie de desafíos, desde la carga administrativa hasta la incertidumbre financiera, afrontando obstáculos que requieren determinación y perseverancia.

La búsqueda de financiación, la competencia en un mercado saturado y la adaptación a la tecnología son solo algunos de esos desafíos que tenemos por delante.

Por ello, el mejor consejo que tengo para todos aquellos emprendedores, autónomos y pymes que van a poner en marcha sus negocios, o que ya están cada día en la brecha, es que no desistan en su empeño, que luchen por mantener siempre viva su motivación, y que no duden en contar con toda la ayuda a su alcance. Desde Infoautónomos ponemos día a día todos nuestros esfuerzos para ser ese faro que guíe a miles de autónomos y les permita hacer sus sueños realidad.

En Infoautónomos defendéis la importancia de hacer entendible para el autónomo todo aquello que se va a encontrar en su camino, que, en muchas ocasiones, suele ser muy complejo y burocrático: normativas, legislaciones, gestiones administrativas, preparación de documentos… Para ello, ponéis un gran empeño en ofrecer unos contenidos muy adaptados y accesibles, y contáis con un equipo de profesionales y expertos en la materia para facilitar todos los procesos…

Sí, se trata de uno de los pilares en los que hemos cimentado y construimos cada día toda la estructura de Infoautónomos. Además de conocer y saber gestionar todas aquellas cuestiones que afectan al autónomo, consideramos imprescindible que también las entienda, ya que van a afectarle directamente en su labor diaria.

Para ello, nuestro equipo de asesores (al realizar gestiones) y nuestro equipo de marketing (al trasmitir información), emplean siempre un lenguaje y un trato cercano y muy accesible para nuestros clientes y usuarios, con el objetivo de hacer lo más entendible posible todo aquello que suele presentarse de forma compleja y farragosa.

Así, pretendemos que todas estas complicaciones que se presentan en el camino no perjudiquen el desarrollo diario de los autónomos, facilitándoles su tarea y permitiéndoles entender y comprender todo lo que necesitan para avanzar con seguridad y tranquilidad.

Si tuvieras la oportunidad de dirigirte a todos aquellos emprendedores que todavía no conocen Infoautónomos, ¿cómo les explicarías cuáles son las ventajas de contar con esta ayuda, y la forma en que les va a permitir sacar el máximo rendimiento a sus negocios?

Les explicaría que Infoautónomos les va a acompañar en su aventura como emprendedores, porque así lo entendemos: como un camino en el que el autónomo va a tener que poner todo su esfuerzo, pericia y dedicación para sacar adelante su proyecto e idea de negocio.

Y vamos a estar ahí para escucharla, entenderla, detectar puntos fuertes y débiles, resolver problemas y gestionar paso a paso todas las etapas necesarias para que su negocio pueda dar sus frutos con la tranquilidad de tenerlo todo controlado.

Es aquí donde contar con una ayuda experta y de confianza es la clave, y es donde Infoautónomos tiene su punto fuerte: no solo trabajar con el emprendedor, sino también conocerlo, entender sus preocupaciones y dificultades, ayudarle con sus problemas y abordar con la misma motivación y ganas la consecución de sus objetivos.

En definitiva, en Infoautónomos no queremos “vender” que somos los mejores porque ofrecemos un servicio cargado de promesas y un listado de gestiones programadas. Somos una asesoría que escucha y comprende al autónomo para conseguir ayudarlo de forma personalizada, y que se alcancen los objetivos marcados con empatía, sentido común, experiencia y apoyo en cada momento que lo necesite, sin caer en una gestión programada y automática que olvida lo más importante: hacer que el día a día del autónomo merezca la pena para que su negocio funcione y le genere resultados y satisfacción.