Flavia ofrece una interesante propuesta de cócteles de autor y un ambiente inmejorable en Madrid

Quienes buscan propuestas únicas para cenar en Madrid, pueden incluir en su lista de opciones Flavia, un restaurante de auténtica comida italiana que en los últimos meses está dando mucho de que hablar por su interesante propuesta culinaria y su espacio, donde se cuida hasta el más mínimo detalle para presentar una estética perfecta. Además de una amplia carta de pastas y pizza, el restaurante también cuenta con un bar para tomar unas copas con amigos el fin de semana, en un ambiente elegante y moderno.

Este restaurante, que pertenece al Grupo Flavia, está situado en el barrio de Salamanca, en un lugar privilegiado, rodeado de amplias avenidas repletas de boutiques de diseñador y restaurantes de lujo, entre los cuales destaca por su auténtica propuesta gastronómica y coctelera.

Cenar en Madrid y tomar copas en Flavia En toda la capital, la comida italiana siempre ha sido un must, una apuesta que nunca falla a la hora de cenar fuera. Es por ello que, restaurantes como Flavia, realizan nuevas propuestas para disfrutar de esta gastronomía tan especial en la ciudad.

Lo que llama la atención en primera instancia es su carta, caracterizada por una larga lista de platos italianos. En esta incluyen pizza de masa madre, tallarines y pasta hecha desde cero al auténtico estilo italiano. Para ofrecer este tipo de platos, el restaurante importa todos sus productos directamente desde Italia, de manera que desarrollan una propuesta con ingredientes locales que se combina con un tradicional horno a leña, que crea ese legítimo sabor italiano en todas las preparaciones.

Por su parte, otra de las propuestas que ha ganado popularidad entre los comensales es el Cocktail Bar de Flavia. Por medio de una carta de cócteles de autor, el restaurante ofrece bebidas únicas para disfrutar entre amigos y platos italianos. Además, los cócteles son preparados por un barman experto; con todos estos elementos, Flavia proporciona un ambiente exclusivo con un bar local de calidad.

Flavia es una gran elección para celebrar eventos especiales Situado a pocos metros de la Puerta de Alcalá, específicamente en la calle Gil de Santivañes 2, este restaurante del Grupo Flavia no solamente ofrece un restaurante y opciones de bar para el fin de semana, sino que también pone a disposición de sus comensales estos espacios para la realización de cenas para eventos privados. Se trata de un lugar idóneo para celebrar cumpleaños, eventos corporativos, y ahora que viene la temporada, sobre todo comidas y cenas navideñas.

Aunque este restaurante apuesta por un concepto de Restaurant & Cocktail Bar, el grupo también cuenta con otros restaurantes con propuestas diferentes, como Porto by Flavia, en el Puerto Deportivo Aguadulce de Almería o Tuteo, su versión de taberna clásica española, situada en la Plaza de Olavide de Madrid.

Los restaurantes del Grupo Flavia disfrutan hoy en día de una gran fama gracias a su larga trayectoria en la capital española, a la calidad de sus platos y a sus ambientes acogedores, elegantes y modernos, una combinación que hace que los comensales puedan disfrutar de un momento único y especial, acompañados de sus seres más queridos y de una propuesta gastronómica inolvidable.