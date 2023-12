Repara tu Deuda Abogados cancela 69.000€ en Almería (Andalucía) gracias a la Ley de Segunda Oportunidad

El exonerado tuvo que acoger a su hija divorciada y a sus nietos en su casa y no pudo hacer frente a los préstamos El Juzgado de lo Mercantil nº2 de Almería (Andalucía) ha dictado el Beneficio de Exoneración del Pasivo Insatisfecho (BEPI) en el caso de un hombre que ha quedado exonerado de una deuda de 69.000 euros. El caso lo ha tramitado Repara tu Deuda Abogados, despacho de abogados líder en España en la Ley de Segunda Oportunidad. VER SENTENCIA

Según explican los abogados de Repara tu Deuda, "su estado de insolvencia se originó al solicitar financiación para la compraventa de vehículo, de vivienda y para la realización de obras de mejora. Iba haciendo frente al pago de las cuotas, sin embargo, se encontró en la situación de trabajar sin cobrar por parte de la empresa. A ello se unió el hecho de que su hija se divorció y tuvo que acogerla a ella y a sus nietos en casa, lo que significó un notable incremento de los gastos".

Como en su caso, numerosas personas recurren a la Ley de Segunda Oportunidadpara lograr una salida airosa a todos sus problemas de pagos. Lo hacen debido a diferentes circunstancias personales o laborales que le han llevado a caer en un estado de sobreendeudamiento del que no han sido capaces de escapar.

Hay que recordar que la Ley de Segunda Oportunidad entró en vigor en España en el año 2015. Desde entonces hasta la actualidad, han sido más de 20.000 particulares y autónomos los que han solicitado acogerse a esta herramienta para cancelar las deudas que han contraído y que no pueden asumir.

Para poder acogerse a la Ley de Segunda Oportunidad, es fundamental cumplir una serie de requisitos. En líneas generales, basta con que el concursado no haya cometido delitos socioeconómicos en los diez últimos años, que actúe en todo momento de buena fe sin ocultar bienes ni ingresos y que el importe de la deuda no supere los 5 millones de euros.

