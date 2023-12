eDiversa Group concede una entrevista sobre la Ley Crea y Crece

En eDiversa Group, han creado una plataforma de Factura Electrónica, comeDiFact, que cumple con los requisitos del borrador técnico de la Ley Crea y Crece. Esta moderna plataforma está pensada y desarrollada para todo tipo de empresas, con diferentes opciones para que cada compañía o autónomo pueda elegir la que más se ajuste a sus necesidades. A continuación, concede esta entrevista para hablar sobre sus servicios.

¿Podría explicar brevemente en qué consiste la Ley Crea y Crece y cómo afecta a la factura electrónica en España?

La Ley de Creación y Crecimiento empresarial es una de las reformas estrella dentro del marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia con el fin de fomentar el dinamismo del tejido empresarial. Una de las medidas estrella de la Ley es la introducción de la obligatoriedad de uso de la Factura Electrónica para todas las empresas y profesionales del país. Esta medida tiene el doble objetivo de digitalizar el tejido empresarial y de luchar contra la morosidad.

¿Cuáles son los principales cambios y requisitos que introduce la Ley Crea y Crece en relación con la factura electrónica?

Todas las empresas y autónomos que tengan su sede en España deberán emitir sus facturas en formato electrónico. Tras la publicación de la Ley en el BOE, esta quedaba pendiente del desarrollo del reglamento definitivo, publicado el pasado 5 de diciembre. Una vez publicado, se han iniciado los periodos obligatorios para que las empresas y autónomos implementen la Factura Electrónica: 1 año para empresas que facturan más de 8M anuales y 2 años para las que facturan menos de 8M anuales.

¿Qué ventajas o beneficios destacaría para las empresas y autónomos que se derivan de la implementación obligatoria de la factura electrónica?

Aunque al principio puede suponer un engorro para las empresas, ya que tendrán que habituarse a una nueva forma de trabajar, la implementación de la Factura Electrónica supondrá grandes ventajas para las empresas.

Todas las empresas verán grandes mejoras en cuanto a productividad, a evitar errores humanos y a digitalizar sus procesos de trabajo. Aunque, para mí, lo más importante es que la norma hace referencia a una problemática que afecta tanto a pymes como a autónomos. Se trata del cumplimiento de los plazos de pago de las facturas, dado que el estado penalizará a las empresas que no cumplan con los mismos y beneficiará a las empresas que sí los cumplan.

Esta medida tiene gran relevancia porque hoy en día la morosidad es uno de los principales frenos para el desarrollo de las pymes y autónomos, que son el principal grueso de la economía del país.

¿Cuáles son los desafíos más importantes que las empresas y autónomos pueden enfrentar al adoptar la factura electrónica como un requisito legal?

El gran desafío es romper con la forma de trabajar de las empresas. La digitalización empresarial implica un cambio a todos los niveles. Es un cambio de mentalidad que se refleja en todos los procesos del día a día y que supone la predisposición de todas las personas implicadas. Personalmente, creo que la clave está en saber motivar a las personas. Hacerles ver que este cambio repercutirá en unas mejores condiciones de trabajo para todos. La automatización de tareas que pueden resultar pesadas o en las que se pueden cometer errores supone una liberación para poder dedicarse a aspectos más atractivos del día a día.

Otro aspecto a tener en cuenta es que las empresas, con toda probabilidad, tendrán que contar con los servicios de una empresa proveedora de soluciones de Facturación Electrónica. Aunque el gobierno proporcionará una plataforma gratuita de intercambio de Facturas, la experiencia nos dice que este tipo de soluciones suelen ser poco usables y que se pueden quedar “pequeñas” si el volumen de facturas a intercambiar es mínimamente elevado.

¿Cuál es el papel de eDiversa Group en la facilitación de la transición de las empresas hacia la factura electrónica de acuerdo con la nueva ley?

eDiversa Group, como referente europeo en el intercambio electrónico de documentos, siempre ha ido de la mano de empresas de todos los tamaños para acompañarlas en sus procesos de digitalización.

Ofrecemos soluciones adaptadas a todas las casuísticas, que resuelven todos los retos a los que las empresas se pueden enfrentar.

Nuestro equipo humano ofrece una ayuda constante en el proceso de implementación de la Factura Electrónico.

Cubrimos todos los niveles de complejidad. Desde soluciones manuales, muy económicas y fáciles de usar, hasta plataformas personalizadas que incorporan desarrollos para agilizar todo el flujo de gestión de las facturas.

¿Cuáles son las características clave que las empresas deben buscar al elegir un proveedor de servicios de factura electrónica?

Hay ciertos aspectos que van a ser de gran importancia a la hora de contar con un proveedor de soluciones de Factura Electrónica. Yo destacaría los siguientes:

Los proveedores de Facturación Electrónica que no cumplan con lo establecido en el Reglamento de la nueva Ley Crea y Crece no podrán prestar servicio a sus clientes. La interconexión y la interoperabilidad entre plataformas de facturación son dos de los aspectos que trata el Reglamento y que los proveedores deben garantizar. También resaltaría la importancia de contar con los servicios de una empresa con experiencia contrastada, capaz de automatizar todos los procesos, que aporte soluciones escalables y que se adapte a todos los sectores económicos y sus especificaciones. La experiencia contrastada en el manejo de los diferentes estándares de Factura Electrónica, tanto nacionales como internacionales, y disponer de una infraestructura de interconexiones sólida y potente también son aspectos clave a tener en cuenta a la hora de buscar proveedor de Factura Electrónica.

¿Qué consejos o recomendaciones ofrecería a las empresas y autónomos que están comenzando su proceso de implementación de la factura electrónica?

Ante todo, es importante dedicar el tiempo necesario a la toma de decisiones. Hay que valorar los pros y los contras de todas las opciones que se planteen, como por ejemplo decantarse por la solución pública o contar con los servicios de un proveedor de soluciones de Factura Electrónica. Si se opta por contar con los servicios de un proveedor, es importante que sea una empresa con solvencia contrastada, que se adapte a las particularidades de la empresa y pueda cumplir con todos los requisitos que establezca la Ley.

También es importante no tener miedo al cambio, tener una actitud proactiva hacia esta nueva situación y, sobre todo, recomendaría empezar cuanto antes el proceso de implantación de la Factura Electrónica. Así, en el momento que su uso sea obligatorio, la empresa ya estará familiarizada con este nuevo proceso y no supondrá ningún problema.

Desde eDiversa Group estamos a disposición de cualquier empresa o profesional que quiera informarse sobre cómo llevar a cabo este proceso. Nos puedes contactar a través de nuestra página web o escribiéndonos a info@ediversa.com.