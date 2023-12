¿De qué forma empezar 2024 trabajando en un país europeo?

Cada vez más estudiantes en un parón de sus estudios o profesionales en búsqueda de un cambio en sus carreras se plantean buscar trabajo en Europa como una manera de mejorar sus competencias y una lengua extranjera. Otras motivaciones no menos importantes para este tipo de proyectos son viajar, conocer nuevos amigos, cambiar de aires y como no, ahorrar, para luego volver a España y desarrollar otros proyectos.

Enero es un mes ideal para iniciar nuevos proyectos y así lo es también para empezar a trabajar en un país europeo.

¿Cómo y dónde buscar trabajo en Europa para el año 2024? Europa es un continente que cuenta con una economía próspera y una demanda profesional alta, lo cual lo hace idóneo para quienes buscan nuevas oportunidades de empleo. Es imprescindible gozar de un buen estado de salud, nacionalidad europea, no tener antecedentes penales y al menos un nivel intermedio de inglés, como lengua vehicular de la Unión Europea, para poder empezar a buscar un trabajo en otro país.

La red Eures y otras páginas de empleo online facilitan un acceso rápido a través de internet para aplicar a ofertas y enviar el currículum. Sin embargo, al enfrentarse a hacer entrevistas en inglés, organizar la documentación necesaria, cerrar un contrato de trabajo e incluso viajar al país y buscar el alojamiento, los candidatos se encuentran muchas veces solos y perdidos.

Por ello, cada vez más jóvenes y no tan jóvenes recurren a agencias en España para que les ayuden a emprender esta nueva aventura con garantías. La experiencia previa no es necesaria pero sí muchas ganas de aprender, y disposición para realizar trabajos no cualificados. La hostelería suele ser la puerta de entrada más sencilla para trabajar en un nuevo país.

¿Cuáles son las ventajas de trabajar en el extranjero? La experiencia de trabajar en otro país es algo que enriquece a cualquier profesional, ya que descubre nuevas culturas, métodos de trabajo únicos, formaciones exclusivas y estilos de vida diferentes. Además, existen países donde ciertas carreras están mejor remuneradas y tienen mucha más demanda, como la Química y la Medicina en Alemania o la Gerencia de Desarrollo de Negocios en Francia. Por lo tanto, la elección correcta de un país extranjero puede significar un impulso considerable en el futuro de un profesional.

Trabajar en el extranjero también potencia las habilidades de comunicación y autoconfianza, las cuales son cada vez más solicitadas en las nuevas propuestas laborales. Sumado a ello, la experiencia laboral en otro país hace mucho más atractivo un currículum y mejora la perspectiva que pueden tener las empresas de un profesional.

Sin duda, es la manera más económica de poner en práctica los conocimientos de inglés e incluso aprender un tercer idioma como francés o alemán.

Agencias como Aula Inglés tienen ofertas para trabajar en hoteles rurales en Alemania, Austria, Suiza, Francia, Irlanda, Malta y Países nórdicos. Su programa incluye formación en idioma, técnicas de entrevistas, asesoramiento con la documentación, orientación en el viaje y mucho más. Lo importante es que el candidato salga de España con alojamiento y un contrato de trabajo firmado para que empiece con éxito 2024.