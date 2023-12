Difundir la cultura preventiva con la IA

La inteligencia artificial puede contribuir notablemente en la promoción de la seguridad y salud laboral

La siguiente suele ser una de las respuestas más recurrentes de BARD, la IA de Google, el Chat GPT de Google, cuando a la inteligencia artificial no le cuadran los prompts, las preguntas que se le realizan: “BARD es un gran modelo de lenguaje, también conocido como IA conversacional o chatbot, entrenado para ser informativo y completo. Está entrenado en una gran cantidad de datos de texto y es capaz de comunicarse y generar texto similar al humano en respuesta a una amplia gama de indicaciones y preguntas”.

Una respuesta similar suelen dar otras IA, como la archiconocida Chat GPT Todo el mundo busca aplicaciones a la IA que resuelvan la existencia, que trabajen por las personas, que se “conviertan en la persona, el profesional” que se necesita en el momento adecuado. Pero “ellas” lo dejan claro, no engañan, aseguran y reaseguran que no son personas: “No soy una persona. Soy un modelo de lenguaje grande, también conocido como IA conversacional… No tengo las mismas capacidades que un ser humano. No puedo pensar por mí mismo, sentir emociones o tener relaciones. Mi objetivo es proporcionar información y completar tareas según las instrucciones”. ¿Queda claro?

Sin ánimo de dogmatizar, se debe tomar a BARD, Chat GPT y compañía en serio, pero no como personas. Mejor como herramientas. Unas herramientas pueden convertirse en las mejores herramientas y la mejor ayuda en buenas manos. De hecho, son las “buenas manos” las que hacen las buenas herramientas.

De esta manera, los ingenieros/as de prompts se están convirtiendo en los/as profesionales más cotizados/as.

BARD y la prevención de riesgos laborales BARD puede utilizarse para ayudar a difundir cultura preventiva de múltiples formas y desde e-coordina aportan algunas ideas. Le va el conocimiento, el de la legislación laboral relacionada con la prevención de riesgos laborales se lo sabe de tirón y, además, lo que no sabe lo puede consultar. Novedades e innovaciones ipso facto y la difusión de este tipo de cuestiones.

BARD puede utilizarse para difundir la cultura preventiva de muchas maneras. Por ejemplo, puede utilizarse para:

Crear contenidos educativos sobre seguridad y salud laboral.

Ofrecer asesoramiento sobre cómo evitar riesgos en el trabajo.

Sensibilizar a los trabajadores sobre la importancia de la prevención.

BARD y la legislación laboral en relación con la prevención El BARD de Google, su IA, puede utilizarse para ayudar a comprender la legislación laboral en relación con la prevención. Por ejemplo, puede utilizarse para ofrecer información sobre las obligaciones legales de los empleadores. Ayudar a los trabajadores a entender sus derechos o asesorar sobre cómo cumplir con la legislación.

En este mismo orden de cosas, BARD podría usarse para difundir este tipo de cuestiones de varias maneras. Desde compartir información sobre accidentes y enfermedades laborales a promover la investigación sobre seguridad y salud laboral. O sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la prevención.

Ejemplos PRL de uso de las IA A continuación, se proponen algunos ejemplos específicos de cómo las IA pueden utilizarse para ayudar a difundir la cultura preventiva; la legislación laboral en relación con la prevención y la difusión de este tipo de cuestiones:

Creación de contenidos educativos: las IA se pueden utilizar para crear contenidos educativos sobre seguridad y salud laboral, como, artículos, infografías, tablas, etc. Estos contenidos pueden utilizarse para mostrar a las personas trabajadoras sobre riesgos específicos relacionados con su puesto de trabajo.

Asesoramiento: las IA también pueden utilizarse para ofrecer asesoramiento sobre cómo evitar riesgos en el trabajo. Por ejemplo, BARD puede utilizarse para responder a preguntas de los trabajadores sobre cómo utilizar equipos de protección individual o cómo trabajar de forma segura en entornos peligrosos.

Aportación de información: por medio de las IA se pueden establecer mecanismos para ofrecer información sobre las obligaciones legales de los empleadores. Por ejemplo, pueden utilizarse para crear app que respondan a preguntas de las personas empleadas, sobre cómo cumplir con las legislaciones laborales específicas en materia de prevención.

Asesoramiento sobre cumplimiento: pueden utilizarse para asesorar sobre cómo cumplir con la legislación. Por ejemplo, para ayudar a los empleadores a desarrollar planes de prevención o a realizar evaluaciones de riesgos.

Compartir información sobre accidentes y enfermedades laborales. Por ejemplo, la creación de bases de datos sobre accidentes de manera que se faciliten el acceso a informes segmentados sobre siniestralidad laboral que ayuden a detectar causas y poder enmendar posibles fallos de seguridad detectados.

Promoción de la investigación: BARD puede utilizarse para promover la investigación sobre seguridad y salud laboral. Por ejemplo, BARD puede utilizarse para recopilar datos sobre accidentes o enfermedades laborales o para identificar áreas de investigación prioritarias.

Sensibilización a la opinión pública: BARD puede utilizarse para sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la prevención. Por ejemplo, BARD puede utilizarse para crear campañas de sensibilización o para publicar artículos en los medios de comunicación.

¿Cómo una IA puede detectar fallos de seguridad y salud laboral? Una empresa de construcción está experimentando un aumento en el número de accidentes laborales relacionados con la manipulación de cargas pesadas. Los accidentes suelen producirse cuando los trabajadores no utilizan los equipos de protección adecuados o cuando no siguen los procedimientos de seguridad establecidos.

La empresa decide utilizar una IA para analizar los datos de los accidentes. La IA identifica que los accidentes suelen producirse en las siguientes situaciones:

Los trabajadores no utilizan los equipos de protección adecuados, como cinturones de seguridad, cascos o guantes.

Los trabajadores no siguen los procedimientos de seguridad establecidos, como levantar las cargas con la espalda recta o utilizar las herramientas adecuadas.

La empresa utiliza esta información para crear un programa de formación para los trabajadores. El programa de formación enseña a los trabajadores a utilizar los equipos de protección adecuados y a seguir los procedimientos de seguridad establecidos.

Como resultado del programa de formación, el número de accidentes relacionados con la manipulación de cargas pesadas disminuye significativamente.

Análisis del caso En este caso, la IA fue útil para identificar la causa de los accidentes laborales. La IA pudo identificar las situaciones en las que los accidentes eran más probables. Esta información fue esencial para que la empresa pudiera crear un programa de formación, en el que también intervino la IA, que abordara las causas de los accidentes.

La IA también puede ser utilizada para generar informes segmentados sobre siniestralidad laboral. Estos informes pueden ayudar a las empresas a identificar tendencias en los accidentes laborales. Esta información puede ser utilizada para tomar medidas preventivas para reducir el riesgo de accidentes.

Prompts por la cultura preventiva Una de las profesiones más demandadas en los últimos tiempos es la de ingeniero de prompts. Un ingeniero o ingeniera de prompts es un comunicador, quien interactúa con los modelos de lenguaje para llegar a una respuesta coherente y apropiada realizando los ajustes necesarios en su formulación.

Los periodistas son buenos ingenieros de prompts porque son buenos comunicadores y conocen a las audiencias. Están acostumbrados a comunicarse de forma efectiva y están familiarizados con las diferentes formas en que los usuarios reciben la información. Estas habilidades son esenciales para escribir prompts que sean fáciles de entender y atractivos para la IA. En resumen, los periodistas tienen las habilidades y la experiencia necesarias para escribir prompts que permitan a las IA comunicarse de forma efectiva con los usuarios.

Ejemplos cortos de prompts preventivos para IA Ejemplos de prompts que se te pueden indicar en materia de PRL, legislación preventiva, consejos de prevención, etc.

¿Cuáles son los riesgos laborales más comunes?

¿Cómo evitar los riesgos laborales?

¿Por qué es importante la prevención de riesgos laborales?

¿Cómo promover la cultura preventiva en el trabajo?

Legislación laboral en relación con la prevención

¿Cuáles son las obligaciones legales de los empleadores en materia de prevención?

¿Cuáles son los derechos de los trabajadores en materia de prevención?

¿Cómo cumplir con la legislación laboral en materia de prevención?

Difusión de contenidos relacionados

¿Cuáles son los últimos datos sobre accidentes y enfermedades laborales?

¿Qué investigaciones se están realizando en materia de seguridad y salud laboral?

¿Cómo sensibilizar a la opinión pública sobre la importancia de la prevención?

Ejemplos específicos

Creación de contenidos educativos:

¿Cuáles son las causas más comunes de los accidentes laborales?

¿Cómo utilizar los equipos de protección individual?

¿Cómo actuar en caso de emergencia?

Ofrecimiento de asesoramiento

¿Qué debo hacer si tengo un accidente laboral?

¿Cómo puedo reducir el riesgo de sufrir un accidente laboral?

¿Dónde puedo encontrar información sobre seguridad y salud laboral?

Sensibilización

¿Por qué es importante usar el cinturón de seguridad en el trabajo?

¿Cómo trabajar de forma segura en altura?

¿Cómo evitar el estrés laboral?

Estos son solo algunos ejemplos, y hay muchas otras preguntas y prompts que se pueden indicar. El objetivo es que las IA puedan proporcionar información y asesoramiento sobre una amplia gama de cuestiones relacionadas con la prevención de riesgos laborales.

El papel de las IA en e-coordina En el caso de e-coordina, la incorporación de herramientas de IA a la plataforma de coordinación de actividades empresariales contribuye a que la plataforma CAE de e-coordina siga siendo referente internacional y específicamente necesaria para sectores determinados.

Los nuevos módulos para la aplicación e-coordina reafirmarán la tecnología e-coordina como la solución más completa del mercado. No solo en materia de gestión documental, también en el desarrollo del software específico para la gestión integral de la seguridad y salud en el trabajo.