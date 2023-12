Pocería sin Zanja, empresa en Madrid especializada en la rehabilitación de tuberías sin necesidad de obra

Esta empresa es una de las más destacadas gracias al uso de los últimos avances tecnológicos para la rehabilitación de tuberías mediante la técnica de manga continua y el sistema packer En la vanguardia de la innovación en el sector de la pocería, Pocería sin Zanja se ha establecido como un referente del servicio en Madrid, ofreciendo soluciones de rehabilitación de tuberías sin necesidad de realizar obras complejas y costosas. Es una empresa comprometida con la implementación de los últimos avances tecnológicos para abordar los desafíos de mantenimiento de las infraestructuras subterráneas de la manera más eficiente y sostenible posible.

Lo que distingue a Pocería sin Zanja es su enfoque innovador hacia la rehabilitación de tuberías. La técnica de manga continua, el uso de sistemas UVA Power Light y luz UV LED, el sistema packer, Quick Lock o el uso de robot fresador, además del uso de inspección con cámara CCTV son la columna vertebral de sus servicios. Estas técnicas permiten la reparación y rehabilitación de tuberías dañadas de manera rápida y efectiva.

Reparación de tuberías sin zanja con manga y packers

La técnica de manga continua consiste en la introducción de una manga impregnada con resina Epox en la tubería afectada. Una vez colocada correctamente, se infla y se cura con luz ultravioleta o calor, formando una nueva tubería interna sin juntas que se introduce de pozo a pozo, sin necesidad de excavar. Este método no solo reduce significativamente los tiempos de intervención, sino que también minimiza los inconvenientes para los residentes.

El sistema packer complementa la técnica de manga continua al permitir reparaciones localizadas. Este método, se realiza al impregnar un trozo de manta de fibra de vidrio con una mezcla de resina Epoxi, que se coloca en un dispositivo hinchador adaptado a las dimensiones del diámetro de la tubería que se necesita reparar. Posteriormente se hincha dicho dispositivo con aire a presión y se presiona la manta de fibra de vidrio contra las paredes interiores de la tubería. La resina y la fibra de vidrio, penetra en las grietas y roturas del tubo de tal forma que al secarse y endurecerse crea una unión resistente con el tubo antiguo

Compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia

Pocería sin Zanja no solo se destaca por su tecnología de punta, sino también por su firme compromiso con la sostenibilidad y la eficiencia. La empresa contribuye activamente a la reducción de residuos y al impacto ambiental asociado con las obras tradicionales de reparación de tuberías.

Además, la rápida implementación de las soluciones sin zanja no solo reduce los costos para los clientes, sino que también minimiza las interrupciones en las operaciones diarias. Empresas y hogares no tienen que lidiar con largos periodos de obras y la consiguiente incomodidad, lo que convierte a Pocería sin Zanja en la opción preferida para la rehabilitación de tuberías en la región.

Experiencia y profesionalismo

Con años de experiencia en el sector, el equipo de Pocería sin Zanja está formado por profesionales altamente capacitados y comprometidos con la excelencia. La empresa se enorgullece de ofrecer servicios de alta calidad respaldados por una atención al cliente excepcional.

La transparencia y la honestidad son los pilares de la filosofía de la empresa. Antes de iniciar cualquier proyecto, los expertos de Pocería sin Zanja llevan a cabo evaluaciones exhaustivas para entender completamente las necesidades del cliente y proponer soluciones personalizadas. Esta dedicación al servicio al cliente ha sido fundamental para establecer la reputación de la empresa como líder en el mercado de pocería en Madrid.