Thea, Microbuddy y Coda by Ateraid se alzan con el premio de la quinta edición de Innomakers4Health de Wayra, Pfizer y Fundación Pfizer

Thea, Microbuddy y Coda by Ateraid, han sido los tres proyectos ganadores de la quinta edición de Innomakers4Health, celebrada este fin de semana en Madrid y organizada con la colaboración entre Wayra, el principal programa de innovación abierta de Telefónica, Pfizer y la Fundación Pfizer, para buscar soluciones innovadoras que se apoyen en la tecnología más disruptiva y que hagan frente a los actuales desafíos sanitarios Esta edición ha contado con la participación de más de 100 emprendedores aspirantes, repartidos en 22 equipos. Todos los proyectos aportaron soluciones disruptivas a través de la última tecnología disponible en el mercado para el control de enfermedades cardiovasculares.

El primer premio ha sido para Thea, reconocido con 3.000€, por diseñar una pulsera capaz de medir la tensión arterial en tiempo real, para volcar estos datos en una aplicación de seguimiento. El segundo premio, de 2.000€, ha sido para Microbuddy por su dispositivo tipo parche para medir diferentes biomarcadores relacionados con patologías cardiovasculares, no invasivo, con toma mínima de muestra mediante una tecnología disruptiva de bajo coste, individualizable y con reporte de datos al smartphone. Y el tercer lugar ha sido para Coda by Ateraid, que ha diseñado un parche de monitorización continua del riesgo de aterosclerosis para la detección temprana de placas de ateroma, premiada con 1.000€.

Thea, el ganador de esta quinta edición, tendrá también la posibilidad de acelerar su proyecto gracias a InnomakersLAB, el hub de Pfizer junto a Wayra, por el que tendrá acceso a un programa de mentorización durante 6 meses en Wayra, posibilidad de espacio de trabajo en sus oficinas, acceso a las unidades de negocio de Telefónica y oportunidad de ser invertida por Wayra en el futuro. Además, tendrá la posibilidad de participar en el proceso de selección de una beca de tres semanas en el programa Richi Social Entrepreneurs en Boston, en Estados Unidos, gracias a la colaboración de la Fundación Pfizer con Richi Foundation.

Irene Gómez Luque, directora global de Innovación abierta de Telefónica y CEO de Wayra, afirma: "Para Wayra es todo un orgullo acompañar a los participantes de este hackathon centrado en retos alrededor de la sanidad, un pilar relevante sobre el que innovar para la sociedad. Aportar el conocimiento en tecnologías disruptivas y emprendimiento con unos socios como son Pfizer y Fundación Pfizer es muy enriquecedor".

Sergio Rodríguez, presidente de la Fundación Pfizer, comenta: "El poder haber estado con más de 100 participantes con tanto talento, ideas y ganas es una motivación adicional para seguir apostando por programas como Innomakers4Heath porque la innovación en salud es el vehículo para mejorar la calidad de vida de las personas".

Durante el fin de semana, los participantes han podido contar con la ayuda y el apoyo de expertos de Wayra y Pfizer para poder desarrollar sus soluciones a los retos presentados a través de mentorías y los diferentes puntos de control establecidos en el desarrollo de los proyectos. Además de la búsqueda de estas soluciones, el evento ha contado con expertos en salud, como José Chaves, director médico de Pfizer España, y de innovación del ecosistema de Wayra como José María Lillo, Cofundador de Idoven, o Ignacio Alonso Ferreiro, responsable de diseño de producto de Shakers, donde dieron diferentes ponencias sobre emprendimiento y visión general del sector cardiovascular.