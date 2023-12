España entre los favoritos para ganar el mundial de esports en efootball

Miguel Mestre representante español de Fejuves, es actual campeón de Europa de efootball y está entre los favoritos para alzarse con la victoria final en el Mundial GEF de Riad (Arabia Saudí) que se disputará del 12 al 16 de diciembre La Global esports federation (GEF) organiza la final del Mundial en Riad (Arabia Saudí) del 12 al 16 de diciembre. En el evento estrella que cierra 2023 en cuanto a competiciones internacionales por países. El representante de España es el jugador valenciano Miguel Mestre que se proclamó campeón de Europa el Katowice Polonia. Como campeón europeo está exento de jugar la fase de grupos y pasa directamente a eliminatorias.

Más de 900 jugadorxs y 100 países toman parte en esta competición internacional (Global Esports Game) en la que hay otros títulos muy reconocibles como PUBG mobile, Dota2 y Street Fighter.

La participación española se podrá seguir en las redes sociales de la Federación: Fejuves.

Además de la parte competitiva tendrá lugar la Convención de la Global esports federation (GEFCon) a la que España envía una delegación, la Convención se centrará en los detalles del plan estratégico que va a desarrollar la GEF y el país Saudí en los próximos años. Y en los que España está muy bien posicionada como punto estratégico para el desarrollo de distintas iniciativas.

"Los eSports son un entretenimiento global que une generaciones y culturas. Es el deporte de la generación digital. Para nosotros es un placer contar con un referente muestra de lo que es el talento y el gen competitivo nacional como es Mestre que tiene ante sí el reto de poder ser campeón del mundo. Este es un viaje en el que no estamos solos tenemos los mejores partners para afrontar esta aventura como son Telefónica Joma, UDIT y el proyecto social G100" ha comentado Nacho Chamorro de Fejuves.

Miguel Mestre explicó: "Representar al país supondrá un orgullo tremendo como todas las veces que lo he hecho anteriormente. He trabajado mucho para conseguir el título, y creo que voy mejor preparado que nunca. Creo realmente que las opciones de conseguir el mundial son una posibilidad. Hay 3-4 rivales a batir, entre ellos nosotros".

