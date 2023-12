Cómo enfrentarse al acoso laboral en la administración pública, con Tierno Centella Abogados

El acoso laboral o mobbing se da con mayor incidencia en la administración pública. De hecho, de acuerdo con la Asociación contra el Acoso Psicológico y Moral en el Trabajo, aproximadamente un 15 % de los trabajadores públicos sufren acoso, lo cual representa a más de 2 millones de personas.

Si bien estas acciones inciden en la vía penal y laboral, también tienen repercusión en el Derecho Administrativo. Es decir que la administración en cuestión tiene responsabilidad al incurrir en una suerte de culpa in vigilando. Esto significa no haber actuado de manera diligente ante la ocurrencia de conductas de este tipo en el seno de su organización y relaciones entre su personal.

Cuando se presentan estos casos, la víctima tiene la posibilidad de tomar acciones jurídicas solicitando los servicios de especialistas en acoso laboral en la administración pública. En este sentido, destaca el despacho Tierno Centella Abogados como uno de los mejores del país en la atención a esta materia.

Acoso laboral en la administración pública En un principio, el acoso laboral en la administración pública era entendido como una desviación de poder de algún directivo público. Este hacía uso de sus facultades para denigrar a otro miembro de la organización pública en cuestión. No obstante, en la actualidad, también se observa este tipo de conductas en cualquier trabajador con una posición de poder en términos psicológicos y no necesariamente jerárquicos.

Estas conductas de mobbing están tipificadas disciplinariamente como falta muy grave, de acuerdo con la Ley del Estatuto Básico del Empleado Público. Por tanto, pueden imponerse diferentes sanciones, como el despido disciplinario del personal laboral, la suspensión firme de funciones, empleo o sueldo, el traslado forzoso, apercibimiento o demérito, entre otras.

Adicionalmente, el afectado puede levantar una demanda por la vía contencioso-administrativa, escogiendo entre dos vías procedimentales. Por un lado, tiene la posibilidad de acudir al cauce especial de protección de derechos fundamentales. Por el otro, puede valerse del cauce común y entablar acciones declarativas o pretensiones de condena indemnizatorias. Con esta opción, es posible demandar únicamente a la administración o conjuntamente al hostigador y a la administración a la cual pertenece.

Despacho especializado en acoso laboral Contar con un abogado especialista en acoso laboral es una vía efectiva y segura para la resolución de este tipo de situaciones. En Tierno Centella Abogados cuentan con un equipo con amplia experiencia en este campo de trabajo. De hecho, han sido los ganadores del primer juicio en España por daños y perjuicios a una empresa y un acosador.

Quienes piensan que están padeciendo una situación de mobbing puede ponerse en contacto con este despacho y presentar su caso. Allí, los profesionales se encargarán de realizar un estudio exhaustivo de la situación para poner en marcha el procedimiento de actuación adecuada en pro de defender los derechos de sus representados.