Tratamientos para la enfermedad de las encías, con Dental Implantologie

Las personas que buscan periodoncia Sevilla deben saber que uno de los lugares de referencia donde se dedican a esta rama de la odontología es la clínica Dental Implantologie, la cual cuenta con 3 sedes en dicho municipio.

Para quienes no lo saben, la periodoncia tiene como fin prevenir y tratar las enfermedades en las encías, entre ellas, la gingivitis y la periodontitis, dos de los problemas más recurrentes que traen como consecuencia la pérdida de los dientes si no se les busca solución a tiempo.

Dichas afecciones son el resultado de una mala higiene bucodental, la cual favorece la formación de la placa dental.

Optar por periodoncia en Sevilla con los profesionales de Dental Implantologie Dental Implantologie es una clínica dental especialista en implantes dentales y casos complejos. Las personas interesadas en realizarse tratamientos pueden acudir a esta clínica, ya que se ha convertido en referencia por contar con odontólogos 100% formados. Además, destaca por utilizar métodos de última tecnología y por ofrecer facilidades económicas.

Los pacientes con enfermedades en las encías que acudan a esta clínica se someten, en primer lugar, a una revisión y un estudio exhaustivo para determinar cuál es el tratamiento más adecuado para ponerle fin al problema.

Entre los métodos que llevan a cabo se encuentran aquellos no invasivos que son ideales para quienes tienen enfermedades en las encías poco avanzadas, y que consisten, básicamente, en realizar una profunda limpieza para eliminar el sarro y las bacterias que se encuentran alojadas en la superficie de los dientes.

Por otro lado, en los casos más graves, ejecutan cirugías con implantes dentales para los que han perdido algunos o todos los dientes a consecuencia de la enfermedad periodontal.

Uno de los aspectos más relevantes es que en la clínica tienen un laboratorio interno, lo que permite disponer de las piezas dentales que necesitan los pacientes en un periodo de tiempo corto y a un precio accesible.

Gracias a que tienen equipos de última tecnología, pueden mejorar las funciones de las piezas y la estética dental. Además, se enfocan en que el hueso mantenga su función y no pierda volumen tras una cirugía.

Cómo evitar las enfermedades de las encías Las enfermedades de las encías se pueden evitar con unos buenos hábitos de higiene, como cepillarse los dientes después de cada comida o por lo menos dos veces al día, reforzar la limpieza usando hilo dental y optar por una limpieza dental profesional de forma periódica.

La etapa más temprana de la enfermedad periodontal es la gingivitis, la cual se manifiesta con inflamación de las encías, específicamente, en el área que rodea la base de los dientes, sangrado tras el cepillado y mal aliento.

Es importante resaltar que la gingivitis que no se trata se convierte en periodontitis, una enfermedad que afecta los tejidos y que puede conllevar a la pérdida parcial o total de los dientes.