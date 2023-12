No Más Fugas ofrece servicio de detección de fugas de agua con gas traza

Las fisuras en las tuberías constituyen, tal vez, las consultas más frecuentes en los servicios de fontanería. Estas situaciones suelen presentarse con cierta regularidad en viviendas con redes de agua antiguas y en edificaciones cercanas a vías en las que circulan vehículos de alto tráfico.

Las vibraciones producidas por el alto flujo de coches o camiones, sumadas a los movimientos naturales de las viviendas, pueden ocasionar fallas en la estructura de acueducto doméstica, maximizando el riesgo de aparición de fugas que pueden ocasionar problemas graves como la aparición de humedades, la propagación de microorganismos tóxicos, el estancamiento de aguas residuales, etc. Es por esto que empresas como No Más Fugas han diseñado metodologías innovadoras para la detección y reparación de fugas de agua, causando el menor impacto posible en el interior o exterior de las edificaciones.

Encontrar fugas de agua sin obras Esta compañía especializada en trabajos de fontanería de Cádiz ha implementado una serie de estrategias para detectar fugas de agua en las que se evite la ruptura de muros o la realización de obras de gran envergadura. Estas metodologías utilizan equipos de última tecnología, capaces de encontrar el lugar exacto de la fuga y ofrecer a los profesionales las herramientas necesarias para causar el menor impacto posible, tanto en el hogar como en las tuberías cercanas. No Más Fugas utiliza la detección con gas traza, la cual utiliza una mezcla de agentes aerosoles para encontrar fácilmente las fisuras.

El gas traza esta compuesto por una mezcla de hidrógeno y nitrógeno, la cual se inserta en la tubería por medio de un dispositivo especializado que inyecta el gas en toda la red de agua. Cuando existen fugas, el hidrógeno se escapa por cualquiera de los puntos de fisura y es detectado por un sensor manipulado por técnicos especializados.

El lugar y las características de la fuga se determinan de acuerdo a la cantidad de hidrógeno detectada por el sensor. Cuanta más cantidad de gas encuentre el sensor, más cercano está el técnico al lugar de la fuga. Esto permite al personal de reparación hacer un diagnóstico mucho más efectivo sin provocar daños en las paredes, el suelo o la fachada de la vivienda.

Reparación amigable con el medioambiente No Más Fugas, además, cuenta con una metodología de refacción innovadora y amigable con el medioambiente, la cual permite reutilizar las tuberías antiguas y mantener la estructura de las redes de acueducto originales. Se trata de una reparación con resina que consiste en introducir un sistema de resinado dentro de la tubería afectada, el cual se solidifica y adhiere a las paredes internas de la tubería original, reparando las fugas de agua.

Esta metodología evita las obras y minimiza los costes de reparación, sin perder efectividad.Con estos servicios, No Más Fugas espera ayudar a sus clientes a mantener en condiciones óptimas las tuberías de su casa, evitando el uso de metodologías anticuadas que causan traumatismos y elevan el precio de las reparaciones.