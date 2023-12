Manuel Jesús García Amador invita a sus lectores a conservar su esencia en su libro, ‘La vida a través de las letras’

CÍRCULO ROJO.- Como bien dice, Manuel Jesús García Amador, “siempre hay que mantener nuestra esencia, sin importar las circunstancias”, por eso mediante su obra, ‘La vida a través de las letras’, invita a sus lectores a sonreír a la vida. “Nadie es feliz con lo que tiene, todo es un espejismo, nunca alcanzaremos la felicidad, ya que lo externo es fugaz y efímero. Esta obra, conforme avanzamos en la lectura, a través de su lenguaje sencillo, cotidiano y vital, nos hace creer en nosotros mismo, en aprender algo nuevo día a día y pensar que durante nuestro camino en esta vida nunca estarás solo”.

Publicada en Círculo Rojo, Grupo Editorial, el lector va a encontrar, según las palabras del autor, “una antología comprometida, sensible e inteligente sintetizando acertadas reflexiones en pocas palabras para el lector”.

Sinopsis La vida a través de las letras es un cúmulo de experiencias, aprendizajes y momentos ya vividos, compuesto por un buen número de textos en prosa reflexiva. Tendemos a pensar que la madurez viene determinada por la edad, cuando no siempre es así. Madurar es ir dando significado a las experiencias vitales que vamos adquiriendo, aprendiendo de ellas para hacernos más fuertes como personas. Aunque la obra abarca temas muy variados, están especialmente presentes algunos, como la reflexión existencial, la problemática de las relaciones humanas, la introspección o algunos temas cercanos a las obras de crecimiento personal. Nunca debes perder tu forma de ser, tu esencia, la humildad de tu alma, la voz de tu corazón, el respeto a ti mismo y el valor por la vida. Nadie es feliz con lo que tiene, todo es un espejismo, nunca alcanzaremos la felicidad, ya que lo externo es fugaz y efímero. Cree en ti, aprende algo nuevo día a día y piensa que en tu camino nunca estarás solo. Y recuerda: no desaproveches tu vida con enfados innecesarios. Ríe, dibuja la curva más bonita que existe en la vida, tu sonrisa.

Autor Nacer con una discapacidad no significa ser discapacitado. A veces, lo que la mente puede concebir, lo puede conseguir. Manuel Jesús García Amador nace un 14 de noviembre de 1986, en el seno de una familia de clase media en el Barrio del Agua, de la localidad de Arahal (Sevilla). El amor por su pueblo y sus grandes inquietudes por saber le llevaron a ponerse a investigar sobre el mismo, siendo las notas históricas sobre Arahal de Antonio Jiménez Pérez unas de las principales herramientas que utilizaría en sus comienzos. Como resultado final de todo esto nace el proyecto Un Paseo por Arahal en el año 2013, siendo publicado en septiembre de 2015. En la actualidad cuenta en su haber con nueve obras relacionadas con la historia de los pueblos y su gente, siendo nada «usual», saliéndose de los cánones habituales de las obras sobre la historia que se publican. El autor de esta obra aprovecha al máximo su tiempo libre, como si cada minuto tuviera su peso en oro, de ahí los excelentes resultados conseguidos hasta ahora por el mismo, siendo miembro de ASCIL y participando en varias jornadas de historia y patrimonio sobre la provincia de Sevilla. Su vinculación por la cultura está ligada desde octubre de 2006 con su actividad profesional en la Escuela Municipal de Música y Danza, dependiente del Excmo. ayuntamiento de Arahal. Aficionado a la fotografía, colabora promoviendo la cultura, fomentando la historia y la lectura con diferentes iniciativas culturales en centros educativos de la comarca. Por último, cuenta con sesiones culturales en Cadena Dial Europa, Radio Paz y MEDIAL TV. «La superación, la honestidad y la profesionalidad son las tres grandes armas que definen su vida».