Atos liderará los servicios informáticos críticos de la UEFA EURO 2024™

Como socio tecnológico oficial de la UEFA National Team Football hasta 2030, Atos prestará servicios clave de TI in situ y remotos para la UEFA EURO 2024™, que se celebrará del 14 de junio al 14 de julio de 2024 en Alemania Para ofrecer la mejor experiencia posible a todas las partes interesadas, desde la familia del fútbol europeo hasta los aficionados o los medios de comunicación, Atos se encargará de gestionar sistemas operativos y de planificación y operaciones esenciales de TI como:

Sistemas de gestión de eventos, como acreditaciones, soluciones de control de accesos, sistemas de competición, gestión de aparcamientos en el recinto, transporte, catering, gestión de invitados y gestión de TI en todos los recintos.

Sistema de difusión, como la plataforma de servicios futbolísticos, la aplicación móvil y el sitio web, incluyendo determinadas funciones de juego integradas, como el Match Predictor y Competition Quiz.

Servicios operativos adicionales, como, por ejemplo, servicios de imprenta, radiocomunicación y servicios de asistencia técnica. A través de la plataforma de servicios futbolísticos, Atos almacenará y distribuirá los datos futbolísticos actuales y pasados de la UEFA a partes interesadas externas (emisoras, medios de comunicación, asociaciones nacionales, etc.) e partes interesadas internas (sitio web, aplicaciones). Los datos incluyen, entre otros, listas de partidos, resultados, alineaciones, eventos de partidos en directo, clasificaciones, estadísticas, estado de los jugadores y clasificación.

Atos también proporcionará asistencia in situ y remota desde diferentes ubicaciones, empezando por los responsables de TI de los estadios, los coordinadores de aplicaciones de las sedes y los operadores del servicio de asistencia técnica presentes en los 10 estadios del torneo para garantizar la eficiencia y la fiabilidad de sus sistemas. Un segundo grupo estará presente en el International Broadcast Center situado en Leipzig, que albergará el Centro de Mando de IT de la UEFA. También se movilizarán equipos técnicos desde Nyon (Suiza), Madrid y Barcelona (España) y otros lugares para proporcionar asistencia remota a a cualquier persona que opere in situ y garantizar la continuidad de los servicios prestados a la UEFA.

"En Atos estamos encantados de trabajar junto a la UEFA para ofrecer una experiencia incomparable a todos los asistentes a la UEFA EURO 2024™, los aficionados al fútbol, los medios de comunicación y todas las partes interesadas. Todo nuestro know-how estará al servicio de esta competición para garantizar una experiencia de calidad a todos los aficionados al fútbol de todo el mundo", dijo Patrick Adiba, CEO de Atos Major Events.

"Estamos deseando hacer de la UEFA EURO 2024™ una experiencia digital extraordinaria para todos nuestros aficionados al fútbol y para la familia del fútbol europeo. Aprovechando la amplia experiencia adquirida por Atos como socio de TI en grandes eventos deportivos, estamos encantados de trabajar juntos para ofrecer la Eurocopa más conectada de la historia", añadió el CEO de UEFA Events SA, Martin Kallen.

Desde que anunció su asociación a finales de 2022, Atos ha ayudado a la UEFA a gestionar y mejorar sus sistemas y aplicaciones y ha dado soporte algunos de sus principales torneos como la UEFA Nations League Finals™, celebrada en Rotterdam en junio de 2023.

Atos es el Worldwide IT Partner de los Juegos Olímpicos y ahora está trabajando en la preparación de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos París 2024. Atos es también el Socio Oficial de Tecnología y Servicios Digitales del Comité Olímpico Europeo para las próximas ediciones de los Juegos Europeos hasta 2027.

Atos es la única empresa internacional de servicios de TI que atiende a sus socios y clientes a través de una división propia dedicada a deportes y grandes eventos ("Major Events"). Para obtener más información sobre las soluciones de Atos para eventos deportivos y grandes acontecimientos, se puede visitar el sitio web de Atos.