'Yiwu China Commodities City', el proyecto de mercado en Yiwu

Yiwu, en China, tiene el mercado mayorista de productos básicos más grande del mundo: Yiwu China Commodities City Yiwu, tiene el mercado mayorista de productos básicos más grande del mundo, Yiwu China Commodities City. Fue fundada en 1982, con un área comercial de más de 6.4 millones de metros cuadrados. Posee 75,000 tiendas, incluye más de 2.1 millones de tipos de productos y comercia con más de 230 países y regiones de todo el mundo.

Zhejiang China Commodities City Group Co., Ltd. (CCC) es el principal operador de Yiwu China Commodities City. Para llevar productos básicos de Yiwu baratos y rentables a los consumidores de todo el mundo. CCC ha optimizado su cadena de suministro internacional y su modelo de negocio, y ha establecido la plataforma Chinagoods, Yiwu Market, Yiwu Fair, Yiwu Selection y FBC Warehouse en todo el mundo, lo que proporcionará a los compradores globales formas más completas de ver y seleccionar productos básicos. Además ayudará a reducir aún más el costo y el riesgo del comercio internacional, y facilitará las transacciones.

Por otra parte, China Commodities City Group ha invertido en el funcionamiento de una estación checa que se encuentra dentro del marco de la Iniciativa de la Franja y la Ruta. El proyecto incluye negocios como un parque logístico y un parque de servicios comerciales.

El Parque Logístico está ubicado cerca del Aeropuerto Internacional de Praga, con un almacén estandarizado de aproximadamente 25,000 metros cuadrados, que puede proporcionar servicios integrales para almacenes extranjeros. El Parque de Servicios Comerciales está situado en el octavo distrito de Praga y tiene una superficie total de unos 3,500 metros cuadrados. Este centro logístico también puede proporcionar exhibición de productos básicos (commodities), emparejamiento comercial, publicidad y promoción, intercambio cultural, y servicios comerciales y de inversión relacionados.

No hay que dudar en contactar con la empresa, si se necesita servicios de almacenamiento, exhibición, y consultoría comercial.