Los hogares españoles apuestan por equipos eficientes según Bosch Home Comfort

Como consecuencia de la subida del precio de la energía los hogares están tomando conciencia a la hora de cambiar sus sistemas de calefacción por otro más eficiente. En este sentido, el equilibrio entre la relación calidad-precio, eficiencia y ahorro en la factura, son las características más demandadas La eficiencia en los sistemas de calefacción se ha convertido en una variable fundamental en la decisión de compra de los equipos de calefacción. Y es que, según el 2º estudio de "Hábitos de consumo de calefacción y climatización de los hogares españoles"[1] de Bosch Home Comfort, el 35% de los españoles se plantea adquirir equipos de calefacción más eficientes como consecuencia de la subida de precios de la energía.

Además, según se desprende del estudio, 1 de cada 10 no solo se lo ha planteado, sino que ha pasado a la acción, sustituyendo su sistema de calefacción por uno más eficiente con menor consumo por este motivo. Cabe destacar también que el 45% de los hogares que han notado la subida en el precio de la calefacción, se ha planteado cambiar su actual equipo por uno que funcione con energías renovables con el objetivo de ahorrar en su factura energética y hacer el hogar más sostenible.

Estos cambios de hábitos de consumo se entienden como una decisión lógica teniendo en cuenta que la percepción de los hogares es que el gasto en calefacción se ha incrementado entorno a un 30% en el último año. Según la comparativa con el anterior estudio de la compañía, realizado en 2021, el porcentaje de hogares que gastan entre 50€ y 100€ al mes en calefacción ha aumentado este último año, siendo casi un 5% más en la actualidad.

Eficiencia sin renunciar al confort

Bosch Home Comfort defiende que la apuesta por soluciones eficientes no debe comprometer el confort, no es necesario perder confort para ahorrar, la solución es buscar sistemas eficientes. Por ello, la compañía lleva años enfocando todos sus esfuerzos hacia la descarbonización con una fuerte inversión en I+D. En este sentido, la marca apuesta por combustibles alternativos como el hidrógeno o el biometano. Existe una prueba piloto, el H100 Fife en Escocia para 300 viviendas que se convertirán a hidrógeno para 2024 donde Bosch Home Comfort participará suministrando calderas. Lo que demuestra la viabilidad del hidrógeno y otras tecnologías ecológicas como gases del futuro de la calefacción residencial. Hoy en día todas las calderas Junkers – Bosch pueden funcionar con un 20% de hidrógeno

En este contexto, Bosch realiza grandes esfuerzos en concienciar a los consumidores sobre las múltiples alternativas disponibles, ya que aún son numerosos los hogares que no se plantean alternativas más eficientes a causa del desconocimiento de estas. Según el estudio elaborado por la compañía, el 65% de los hogares en los que se ha notado el aumento del precio de la calefacción no se han informado de sistemas de calefacción eficientes. Instalando equipos más eficientes se logra bajar el importe de la factura sin renunciar al confort en el hogar.

Excelente relación calidad-precio, eficiencia y ahorro en la factura

Las características más demandadas por los españoles a la hora de sustituir su sistema de calefacción son: que tenga una excelente calidad-precio, que ofrezca eficiencia y que esta se refleje en un ahorro en la factura. El confort de la familia tiene también un papel muy importante entre los factores de decisión de compra.

En ese sentido, la nueva generación de soluciones de calefacción de Bosch ofrece confort y alta eficiencia a la vez que es responsable con el medio ambiente, con equipos como la nueva caldera de condensación Condens 1200 W, que en un tamaño compacto ofrece grandes prestaciones para el reemplazo de equipos existentes. La caldera ofrece una modulación hasta 1:5 y una eficiencia del 94%, con posibilidad de alcanzar una clasificación A+ en combinación con una amplia gama de controladores Bosch. Esta característica permite mayor eficiencia energética al posibilitar el ajuste de la potencia según las necesidades.

Las soluciones de calefacción más eficientes en el mercado

En esa misma línea, el 60% de los españoles desconoce que las bombas de calor por aerotermia son los equipos más completos al suministrar frío, calor y agua caliente a través de un solo equipo. De esta manera, las bombas de calor multitarea Compress marca Bosch destacan por su elevada eficiencia y versatilidad, así como por su capacidad para integrarse con otros sistemas existentes.

Entre la actual gama de bombas de calor, destaca la bomba de calor Compress 3400i AWS, que además de ocupar muy poco espacio interior y tener unos niveles sonoros muy reducidos, ofrece una calificación energética de hasta A+++ en calefacción, integra conectividad y es compatible con instalaciones fotovoltaicas; una tecnología en auge.

Asimismo, la nueva bomba de calor Compress 2000 AWF full monobloc, ofrece la máxima flexibilidad en un solo equipo con conexión 100% hidráulica y sin necesidad de unidad interior. Una solución que cuenta con compatibilidad garantizada para trabajar con sistemas fotovoltaicos y con sistemas híbridos.

En resumen, los hogares apuestan por soluciones eficientes y sostenibles en sus sistemas de calefacción para afrontar los actuales costes energéticos y la repercusión en las facturas.

Para que las personas puedan analizar de una forma rápida y sencilla qué equipos se adecuan mejor a las necesidades del momento y de su hogar, pueden visitar el asesor de la web y solicitar un presupuesto de forma gratuita.

[1] Estudio realizado por el instituto de investigación More Than Research sobre una muestra de 2.000 individuos tras una encuesta realizada entre el 29 se mayo y el 4 de junio del 2023. El Estudio ha sido realizado para Bosch Home Comfort, división del Grupo Bosch dedicada a ofrecer soluciones de agua caliente, calefacción y climatización en el hogar.