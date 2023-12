RobynGoods. El sombrero del arquero de la justicia social en el mundo del comercio digital

RobynGoods trae una nueva esperanza para los consumidores, el tercer sector y la economía en general. Esta innovadora plataforma digital marca un cambio fundamental en la forma en la que se lleva cada día el consumo tanto en línea como fuera de línea.

Lo que hace que RobynGoods sea verdaderamente especial es su enfoque sin precedentes. No sigue los estándares habituales de las tiendas en línea, sino que establece un nuevo modelo de sostenibilidad empresarial, basado en un consumo innovador y colaborativo.

Su modelo disruptivo: cede el 75 % de los beneficios de cada producto a causas solidarias, RobynGoods se posiciona como una marca con valores. Esto difiere enormemente de la mentalidad de las multinacionales, cuyo único objetivo es maximizar sus ganancias. En RobynGoods todo es innovador y está medido al detalle. El carrito o cesta de la compra es el icónico sombrero con pluma del arquero de la justicia de los bosques de Sherwood.

La propuesta de RobynGoods es simple pero poderosa: garantizar precios justos y asequibles para el consumidor medio, sin inflar los costos debido a intermediarios. Aquí, el consumidor no solo tiene un valor especial, sino también derechos fundamentales, como el derecho a conocer el precio de origen y de mercado de un producto, sin caer en mecanismos fraudulentos. Además, su gran novedad es la de reinyectar su capital de nuevo en la economía. Un modelo sin precedentes.

En un mundo donde la pobreza y la exclusión social están en aumento, RobynGoods desafía la noción de acumulación de recursos y aboga por mecanismos que promuevan la distribución equitativa de la riqueza. El modelo económico de RobynGoods, conocido como RobynWay, redirige el retorno de beneficios hacia la economía en su conjunto. Cada compra realizada por los consumidores activa un proceso que canaliza el beneficio hacia causas sociales, humanitarias o ambientales, a través de entidades sin ánimo de lucro del tercer sector.

Con cada compra, los consumidores se convierten en los arquitectos del cambio social, impulsando una revolución silenciosa contra la pobreza y la desigualdad. Cada transacción se convierte en un acto de solidaridad, trascendiendo el simple intercambio comercial y dando paso a una filosofía de generosidad y empoderamiento colectivo de la sociedad.

En un mundo inundado de intereses económicos y acumulación de bienes, RobynGoods representa un oasis de principios, recordando que el verdadero éxito empresarial no reside solo en los balances financieros, sino en el impacto positivo de las empresas en las vidas de los demás y en el entorno que rodea a las personas, ofreciendo apoyo para cubrir las necesidades de muchas personas en el planeta, ya que la acumulación de riquezas solo genera desequilibrios sociales.

Al unirse a esta visión, no solo se está cambiando la forma en que se compra y vende, sino que se construye un cambio hacia la solidaridad como valor que trasciende las fronteras del comercio. Con cada elección consciente, las personas están construyendo un legado duradero de justicia y equidad para las generaciones venideras promuevan entornos más sostenibles y colaborativos.

Sumarse a RobybnGoods es avanzar en este propósito. Si existe una tienda que protege los intereses como consumidores, cubre con su dinero acciones sociales y dinamiza la economía, son tres motivos para sumarse al RobynWay. RobynWay cambiará la vida de las personas.