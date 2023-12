Hoy en día, la energía fotovoltaica se utiliza cada vez más por parte de la población española. Por eso, hay muchas compañías en el mercado dedicadas a proveer esta energía, y esto hace que sea difícil decidir a la hora de escoger entre alguna de ellas. No obstante, es aquí donde la calidad y la fiabilidad marcan la diferencia.

En este contexto, la empresa fotovoltaica española SunFields Europe pone en contacto a clientes finales con instaladores fotovoltaicos profesionales y ayuda a elegir a los instaladores de placas solares más adecuados para cada hogar o empresa, según su localidad. Además, la firma ofrece un presupuesto sin compromiso, con precios competitivos en el mercado.

¿Cómo encontrar a un instalador de placas solares fotovoltaicas? SunFields Europe ayuda a encontrar a empresas instaladoras de sistema de placas solares, sin compromiso, gratuitamente y con la certeza de estar eligiendo a compañías contrastadas y cualificadas. Esta firma es distribuidora de material de energía solar fotovoltaica y se distingue por trabajar solamente con productos de alta gama, desde hace más de 15 años.

Ventajas de contar con SunFields Europe SunFields Europe pone a sus clientes en contacto con instaladores locales en todas las provincias y comunidades de España (Madrid, Barcelona, Valencia, Sevilla...), los cuales son profesionales con experiencia y alta cualificación demostrada.

Además, estos expertos gestionan todas las ayudas y subvenciones para paneles solares que existen en cada localidad y ofrecen una financiación a 10 y 25 años, con cómodas cuotas.

Algunas recomendaciones que brindan los expertos de SunFields Europe A la hora de encontrar a un instalador de placas solares fotovoltaicas, es recomendable siempre pedir dos o tres presupuestos para poder comparar precios y calidades entre las diferentes opciones. Además, hay que fijarse bien en la experiencia del instalador, sus años en el sector y sus trabajos anteriores.

Por otro lado, el instalador debe tener licencia de instalación de electricidad y/o licencias de contratación, seguro y que sus trabajadores estén de alta en la seguridad social. Asimismo, resulta esencial examinar las garantías y saber hasta dónde se responsabiliza el instalador.

Suele ocurrir que, al buscar a un instalador de placas solares, se hallan multitud de propuestas de empresas instaladoras generalistas, pero es más aconsejable contratar a instaladores de placas solares locales. Las empresas generalistas no ofrecen propuestas rentables ni de la mejor calidad. Sin embargo, elegir a un buen instalador local asegura mayor rentabilidad, mejor calidad, mejor precio, atención personalizada, materiales de calidad y, sobre todo, mucho mejor servicio.

Por último, el presupuesto siempre debe detallar en qué consiste y qué trabajos va a cubrir el mantenimiento de la instalación, que debe realizarse periódicamente para su óptimo funcionamiento.

En la página web de SunFields Europe, ponen a disposición una sección donde es posible localizar a una buena empresa instaladora de placas solares según las provincias de España: Valencia, Madrid, Sevilla, Mallorca, Barcelona, Granada, Alicante, Asturias, Zaragoza, Murcia, Málaga, Almería, etc. Los interesados pueden contactar con la firma y solicitar un presupuesto personalizado.

En definitiva, un buen instalador fotovoltaico podrá identificar las mejores opciones para un sistema de autoconsumo fotovoltaico, en función de aspectos como las características del tejado (espacio disponible, orientación, sombras...) y el consumo energético. Además, está capacitado para asesorar, ayudar y tramitar las opciones de financiación y/o subvenciones disponibles en cada comunidad.