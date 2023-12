Cecotec se une a GAMERGY y da el naming al evento

La empresa española, con sede en Valencia, entra de lleno en el mundo de los videojuegos, los esports, el ocio y el entretenimiento. A través de su participación en GAMERGY, la compañía añade un nuevo mercado a su completa gama de productos como sus televisores Qled 4K para gaming y Bicinetes Cuando apenas faltan unos días para la inauguración de la principal cita de esports, gaming y entretenimiento de España, la compañía Cecotec ha decidido apostar por este evento asociando su nombre al de GAMERGY.

A partir de ahora la denominación completa del evento será GAMERGY by Cecotec, lo que significa que la empresa valenciana se convierte en uno de los socios más destacados de esta edición.

Dentro de sus productos principales destacan sus televisores Qled 4K de gran formato ideales para jugar en consola y sus cafeteras superautomáticas con las que ofrecerán un café delicioso de manera gratuita a todos los asistentes del evento.

Con su participación en el encuentro gamer más esperado del año, que se celebrará en IFEMA MADRID del 15 al 17 de diciembre, Cecotec entra de lleno en el ecosistema de los videojuegos, que factura al año más que la música y el cine juntos.

En palabras de David Verdoy, director de marketing de Cecotec:"Formar parte de GAMERGY by Cecotec es una oportunidad para conectar con la comunidad de gamers. Nuestra propuesta de movilidad eléctrica ha subido de nivel estos años. Nuestros patinetes, bicicletas y eBikes son espectaculares. Actualmente somos uno de los players más relevantes del mercado europeo a nivel de fabricación, tecnologías y estándares de calidad".

Completa agenda de actividades con TheGrefg como uno de los protagonistas

A lo largo de los tres días de duración de GAMERGY by Cecotec, los asistentes al evento disfrutarán de una amplia variedad de contenidos y compartirán experiencias con los principales creadores de contenido del momento. El domingo 17 de diciembre en el Escenario Principal, TheGrefg liderará "La Isla InfoJobs", un show que contará con la participación de 40 talentos (TheGrefg + 39 "amigos" del streamer), que competirán entre ellos en múltiples mapas de Fortnite y en el que interactuarán con todos los asistentes a lo largo de las 4 horas de duración del espectáculo.

Las mejores experiencias para los aficionados a VALORANT

GAMERGY Stars, el showmatch de VALORANT más espectacular, tendrá lugar el sábado 16 en el Escenario Norte de GAMERGY by Cecotec. Además, desde el evento, queremos potenciar la participación femenina en los esports con Our Party,que un año más llega a GAMERGY para ofrecer una experiencia competitiva donde la emoción y la diversión están aseguradas.

Grandes equipos de esports

GAMERGY by Cecotec acogerá, también el viernes 15 de diciembre en el Escenario Principal, el evento más grande de la historia de Team Heretics, uno de los clubes de esports más importantes de habla hispana. A lo largo de la tarde los componentes del equipo presentarán un show anunciando todas sus novedades para la temporada 2024.

Los asistentes conocerán de primera mano a los jugadores que defenderán el escudo de Team Heretics en 2024, sus nuevas plantillas de League of Legends para Superliga y LEC y de VALORANT para VCT EMEA.

Venta de entradas

Los aficionados interesados en disfrutar de la experiencia de GAMERGY 2023 en IFEMA MADRID ya podéis comprar vuestras entradas a través de ifema.es/gamergy/entradas. Se han puesto a la venta diferentes tipos de tickets en función de los días, si vas de forma individual o con un gran grupo de amigos o si prefieres asistir con un pase VIP, con precios que van desde los 14 hasta los 180 euros.