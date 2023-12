Jui-C Glow Serum, el poderoso cóctel multitasking con 10 % de vitamina C encapsulada

Con el paso del tiempo, la piel pierde luminosidad y puede sufrir la aparición de manchas. A su vez, estos problemas también se relacionan con los hábitos de vida. Por ejemplo, la exposición sin protección a la luz solar agrava el proceso de envejecimiento natural de la piel.

Ahora bien, para conseguir una piel de aspecto más firme e hidratado es posible recurrir a los productos innovadores de la marca Vera & The Birds. En particular, el Jui-C Glow Serum es un cóctel multitasking con un 10 % de vitamina C encapsulada que proporciona un efecto anotioxidante y reafirmante. Además, tiene un elevado poder antimanchas que se debe a su formulación con ácido ferúlico.

Ventajas de usar Jui-C Glow Serum En primer lugar, este sérum cuenta con activos que ayudan a despigmentar la piel y prevenir la aparición de manchas por exposición al sol. Al mismo tiempo, devuelve la luminosidad al rostro gracias a su efecto glow. Esto se debe a que inhibe la formación de la enzima tirosinasa, que provoca la hiperpigmentación de la piel. De este modo, los tonos cutáneos desiguales tienden a unificarse y el rostro luce más iluminado.

Por otro lado, uno de los principales componentes de este producto es el ascorbil fosfato sódico, derivado de la vitamina C con gran poder de penetración. Este activo sirve para proteger las estructuras celulares de la piel del estrés oxidativa y neutraliza los radicales libres que aceleran el envejecimiento. Además, estimula la producción de colágeno y favorece la formación de piel sana.

c también contiene ácido hilaurónico para mantener la piel hidratada hasta 8 horas después de cada aplicación. Con respecto a esto, la textura de este producto es sedosa y ligera, y su absorción resulta instantánea. Por lo tanto, la piel queda con una textura aterciopelada y sin sensación pegajosa.

Consejos de aplicación Para usar correctamente este producto los especialistas de Vera & The Birds recomiendan agitar y aplicar entre 2 y 3 pulsaciones sobre la piel limpia. Después, es necesario extender el sérum con un masaje suave. Se trata de un compuesto de uso externo, por lo que hay que evitar el contacto con los ojos y las mucosas.

Jui-C Glow Serum ha sido testado para que sea seguro en pieles sensibles. Sin embargo, hay que tener presente que, como regla general, los productos que contienen vitamina C no deben emplearse en la misma rutina de cuidado con fórmulas que contengan ingredientes exfoliantes. De este modo, es posible prevenir cualquier tipo de irritación.

Con Jui-C Glow Serum de Vera & The Birds es posible disfrutar de una piel más homogénea, saludable e iluminada. Además, este producto previene y corrige la aparición de manchas por exposición a la luz solar.