La plataforma elalquilador ha revolucionado el sector del alquiler de maquinaria y herramientas. Surgió con el objetivo de cambiar la forma en que las empresas y particulares adquieren y utilizan sus productos, promoviendo el pago por uso.

A través de su labor y el uso de software propio, ayuda a proveedores de maquinaria y herramientas a mejorar su presencia y relevancia online, facilitando el proceso de alquiler de principio a fin.

En una entrevista realizada Marina Montiel, directora de marketing y comunicación de elalquilador, explica más detalles sobre sus servicios.

¿Cómo comenzó elalquilador en el sector del alquiler de maquinaria y herramientas y cómo ha sido su evolución?

La idea de elalquilador surgió para cambiar la forma en que las empresas y los particulares adquieren y utilizan productos. Por eso pensamos en el pago por uso, lo que conocemos comúnmente como el alquiler.

Comenzamos a operar en 2022, después de más de un año de trabajo y planificación, con el objetivo de llevar a cabo todo nuestro proyecto de conectar a autónomos, empresas y particulares con profesionales del mundo del alquiler. Actualmente, somos la plataforma que ha revolucionado el sector del alquiler de maquinaria y herramientas.

La labor de elalquilador es posible gracias a elgestionador. El software propio que hemos creado internamente y que nos permite centralizar todas las ofertas de los múltiples proveedores que tenemos. Con nuestro ERP personalizado para el sector del alquiler podemos trabajar en estrecha colaboración con las principales tiendas de herramientas y maquinaria. Hemos diseñado un sistema que gestiona sin problemas el proceso del alquiler de principio a fin.

¿Cómo desarrollan el concepto de economía circular y cómo cumplen con sus objetivos de desarrollo sostenible?

En elalquilador estamos muy orgullosos de decir que estamos realmente comprometidos con la sostenibilidad y el medio ambiente. Y, sobre todo, por demostrarlo con hechos. Muchas veces se ha estropeado alguna herramienta por falta de uso o de mantenimiento y, en ocasiones, se opta por volver a comprar. Eso no es un consumo responsable porque, en la mayoría de los casos, va a volver a suceder.

Contribuimos a la sostenibilidad a través de la economía circular con el objetivo de reducir el consumo y el desperdicio de materias primas. Queremos demostrar nuestro compromiso con el entorno natural y social. Para ello llevamos a cabo diferentes acciones encaminadas a compartir productos a partir del alquiler y, de este modo, minimizar el consumo de materiales vírgenes y reducir el impacto ambiental.

Con el alquiler se conservan los recursos naturales evitando que se destinen para crear nuevos productos. De esta forma se reduce el consumo, se optimiza su uso y favorecemos la reutilización de herramientas y maquinaria con vida útil.

¿Por qué siempre es mejor alquilar que comprar cuando se trata de proyectos relacionados con la construcción, agricultura, pintura, fontanería o jardinería?

Desde elalquilador somos conscientes del esfuerzo que supone administrar los recursos para llevar a cabo un proyecto. Sabemos que tanto la maquinaria como las herramientas son indispensables para los trabajos de construcción.

Acudir al alquiler en vez de a la compra supone, en primer lugar, un ahorro de costes. Muchas veces el precio de la maquinaria llega a ser realmente prohibitivo, sobre todo cuando su uso va a ser esporádico. Por eso, la forma más rentable desde el punto de vista económico es optar por el alquiler.

Además, evitas gastos de mantenimiento, ya que nuestros colaboradores tienen como obligación el mantenimiento y el buen estado de la maquinaria y las herramientas.

También cabe destacar que el alquiler de los diferentes productos permite acceder a equipos con la última tecnología del mercado, por lo que se podrá contar con equipos mucho más eficientes.

Gracias al contacto con los proveedores conseguimos que haya una disponibilidad inmediata de las diferentes máquinas y herramientas; además, se garantiza la seguridad para los usuarios con máquinas revisadas constantemente por expertos.

¿En qué lugares está presente elalquilador?

Actualmente, todo nuestro equipo está trabajando para seguir afianzando nuestra presencia y marca a nivel nacional. Queremos seguir siendo una empresa de referencia en los diferentes puntos de la geografía española.

¿Qué ventajas alcanzan los autónomos, particulares o empresas al ser atendidos por elalquilador con el método de pago por uso?

Todos nuestros proveedores, clientes y particulares son parte fundamental para que elalquilador tenga éxito.

Nuestra plataforma tiene como objetivo ayudar a proveedores de alquiler de maquinaria y herramientas a mejorar su presencia y relevancia online añadiendo sus productos de forma rápida y sencilla a nuestra web.

Además, contribuimos a que su negocio crezca, conectándolos con nuevos clientes dentro de toda la geografía española y proporcionándoles la posibilidad de darles una mayor rotación a su maquinaria en alquiler.

De cara a los clientes creemos que somos la mejor opción por la tranquilidad que les ofrecemos para que su trabajo no se vea comprometido. Garantizamos un excelente servicio, un presupuesto ajustado y una minuciosa selección de proveedores.

Queremos ahorrarles tiempo. Con una búsqueda en nuestro amplio catálogo mostramos al cliente un listado con la maquinaria y las herramientas que mejor se adaptan al trabajo que necesitan hacer. Disponemos del catálogo más amplio de toda España, por lo que tenemos una gran variedad de productos.

Además, siempre es bueno recordar que con el alquiler se puede ahorrar espacio. Evitar el almacenaje de productos que se van a usar de forma esporádica y así, priorizar lo realmente importante.

En cuanto a los plazos de entrega estamos muy comprometidos con cumplir los tiempos de entrega y recogida. Asimismo, toda nuestra mercancía se encuentra geolocalizada, lo que permite la reducción de la huella de carbono.

Por supuesto, tanto para proveedores como clientes, estamos disponibles para cualquier duda, incidente o problema que tengan. Contamos con un equipo técnico que les proporcionará un servicio totalmente personalizado con la intención de solventar cualquier pregunta.

¿Han pensado ampliar aún más la oferta de productos de elalquilador a otros sectores?

Una vez que hayamos expandido por completo nuestra marca dentro del mundo del alquiler de maquinaria y herramientas queremos abordar y explorar nuevas áreas.

Por ejemplo, tenemos en mente llegar a ofrecer nuestros servicios a diferentes ámbitos como equipamiento deportivo, con esquís y material de nieve que sobre todo se utilizan en épocas muy concretas del año.

Además, también barajamos el poder estar en el sector de los eventos o en cualquier acontecimiento donde se requiera el alquiler de generadores eléctricos, castillos hinchables o una mesa de DJ. Incluso pudiendo abarcar el ámbito de productos ortopédicos, ya que son elementos que se usan esporádicamente. En definitiva, cualquier producto que no se le dé un uso muy recurrente.

elalquilador se presenta como una opción adecuada para el alquiler de maquinaria y herramientas. Al optar por esta alternativa para proyectos relacionados con construcción, agricultura, pintura, fontanería o jardinería, se obtienen excelentes ventajas. Entre estas el ahorro en costes, acceso a equipos de última tecnología, disponibilidad inmediata y garantía de seguridad. Además, la empresa demuestra su preocupación por reducir el consumo y el desperdicio de materias primas.