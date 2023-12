Conocer todos los secretos del fondo marino con los expertos de Seven Blue

Los viajes de buceo son una actividad del sector turístico cada vez más popular, especialmente en la última década. Se calcula que, al menos, 1 de cada 4 buceadores viaja cada año para descubrir nuevos fondos marinos. La razón del auge en el submarinismo son sus múltiples beneficios.

Según la agencia de viajes online Seven Blue, una operadora especializada en este tipo de experiencias, bucear tonifica los músculos y favorece la concentración. También estimula las habilidades psicomotrices y la relajación. La Recreational Scuba Training Council of Europe cifra en 7 millones la cantidad de buceadores en el continente.

Lo mejor es estar bien acompañado Seven Blue es una agencia turística que desde que abrió operaciones se ha dedicado a la promoción de experiencias de buceo para sus clientes. Se especializan en un servicio integral de viajes de autor en los mejores destinos marítimos del mundo. Trabajan para particulares y también organizan planes para centros o clubes de buceo.

Los autores de este proyecto son Rubén Cenador y Gerar Arboli, dos jóvenes que han acumulado cientos de horas de buceo alrededor del mundo. Con esta agencia especializada, su intención es compartir la experiencia de conocer la fauna y la flora marina en lugares como el Mar Rojo y Baja California Sur en Norteamérica. También tienen paquetes para las Maldivas, Madagascar, Filipinas y Mozambique.

Sostienen que, a pesar de los múltiples beneficios de los viajes de buceo, la mejor forma de aprovecharlos es hacerlos bien acompañados. El apoyo de gente experimentada como ellos es una garantía del uso adecuado de los equipos y el respeto de los límites de profundidad. También orientan para una interacción apropiada con la fauna marina en cada uno de esos destinos.

Lo que ofrece Seven Blue en el 2024 La compañía segura que ya tiene varios viajes organizados para 2024, en los cuales aún hay plazas disponibles. El primero en la agenda se realizará entre el 29 de marzo y el 07 de abril hacia Fuvahmulah y Dhangethi. Se trata de dos de las mejores zonas para bucear en Maldivas, un destino conocido y apreciado a nivel mundial.

Otro plan que ya tienen organizado es Bali, específicamente la Isla de los Dioses. Entre el 21 y el 28 de septiembre, los buceadores tendrán la oportunidad de conocer el fondo marino que rodea la isla más famosa de Indonesia. Se trata de un programa de 12 inmersiones que contempla conocer arrecifes de coral llenos de colores y una vida animal sin igual en el mundo.

En septiembre, el equipo de esta agencia turística también tiene planificados dos viajes para Madagascar. El objetivo es enseñar las profundidades de uno de los destinos más vírgenes del Océano Índico.

Finalmente, entre el 11 y el 20 de octubre los expertos de Seven Blue estarán compartiendo con los buceadores en Malapascua y Moalboal: dos lugares paradisíacos ubicados en el centro de Filipinas, que tienen varias de las mejores inmersiones de todo el mundo marino.

Otros del los destinos que Seven Blue tiene programados para el próximo año son Tailandia, con un combinado de Koh Lipe e Islas Similan, un viaje vida a bordo en Komodo, la siempre obligatoria expedición a Baja California para el avistamiento de grandes pelágicos, Bohol en filipinas