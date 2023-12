TUI se adelanta a la Navidad con la campaña "Un viaje, el mejor regalo" con un 5 % de descuento

La promoción está activa desde hoy y hasta el domingo 17 de diciembre. Aplicable para reservas con salidas hasta el 31 de octubre de 2024 La Navidad ya está aquí. Una oportunidad ideal para regalar y reservar los viajes del próximo año. Y es que, recorrer y conocer el mundo, siempre es un presente ideal para todos. No importa el tipo de viajero. Disfrutar de otros países, culturas, paisajes, formas de vida, etc. es el mejor detalle para compartir en estas fechas.

TUI quiere colaborar con Papá Noel y los pajes reales con una campaña que ayude a regalar viajes esta Navidad: "Un viaje, el mejor regalo".

Desde hoy, día 11, y hasta el 17 de diciembre, toda la programación de la mayorista tiene un 5 % de descuento. El período disponible para viajar está abierto hasta el 31 de octubre de 2024.

Una oportunidad ideal para coger la maleta en 2024 y escaparse a destinos tan demandados como Estados Unidos, Costa Rica, Tailandia o Kenia, entre otros muchos. Todos los circuitos, incluidos los más solicitados de la programación de TUI, disfrutarán de precios irresistibles.

Este año, ¿por qué no regalar experiencias, pasión, y una buena dosis de aventura? TUI invita a todos los viajeros a que estas fiestas sean realmente inolvidables añadiendo un par de billetes (o más) a la lista de regalos.

Es importante recordar que todos los descuentos se realizarán sobre el precio base. Además, esta promoción es válida para cotizaciones a medida. Reservas disponibles a través de la página web de TUI, es.tui.com, de una forma fácil e intuitiva.

*Consultar el detalle completo de las condiciones de esta campaña aquí.

