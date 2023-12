Los expertos en reparación de PlayStation 4 de Mundo del Móvil

La PlayStation 4 es posiblemente la consola más popular y demandada de la octava generación, una generación que ha cambiado mucho a lo largo de los años. Aunque esta evolución ha sido muy positiva, también ha sido muy compleja y, por ende, ha traído más problemas.

Estos pueden solucionarse de la mano de expertos en reparaciones de PS4 y otras consolas, como los de Mundo del Móvil. En este artículo, la empresa va a enumerar los tipos de reparaciones más frecuentes que se suelen realizar en la PS4.

Mundo del Móvil repara todo tipo de problemas de la PlayStation 4 Uno de los problemas más comunes de la PS4 es la rotura del conector de carga. Este se identifica rápidamente porque el dispositivo no carga, carga muy lentamente o el ordenador no lo reconoce.

Las personas que lo detecten deben saber que Mundo del Móvil puede resolverlo de forma rápida y por, aproximadamente, 30 euros.

Por otro lado, la batería también falla usualmente. En estos casos, el dispositivo solo funciona cuando se encuentra conectado o se apaga sin razón. Este problema también puede ser solucionado por 30 euros.

Finalmente, los profesionales de esta empresa afirman que suelen hacer muchas reparaciones del Joystick con drift del mando de PS4, por 25 euros, y del mando (2 Joystick), por 35 euros.

Errores típicos que acortan la vida útil de la PlayStation 4 Es importante destacar que, a pesar de que muchos problemas se generan solos, otros son muy fáciles de evitar, usando la consola de la forma adecuada. Mundo del Móvil va a explicar cuáles son los errores de uso más comunes.

Por ejemplo, es muy usual introducir el disco en la consola y colocar la carcasa encima. Aunque es casi instintivo, es crucial dejar de hacerlo, ya que puede bloquear la ventilación y provocar que la PS4 se sobrecaliente. Así como la carcasa, tampoco se debe dejar cualquier otro objeto. En relación con este aspecto, también es recomendable mantenerla en una base estable y no en muebles con poca ventilación o en el suelo.

Por otro lado, no hay que apagar la consola mientras se utiliza o se actualiza, pero tampoco se puede dejar encendida durante muchas horas. Esto puede afectar a la alimentación de la PS4, al software, disco duro, además de generar problemas de sobrecalentamiento. Tampoco se recomienda usar discos no oficiales, ya que, además de dañar el disco duro, también puede dañar el hardware.

Los beneficios de contar con Mundo del Móvil Como explica Mundo del Móvil en su página web, el mayor beneficio que ofrecen a sus clientes es que sus reparaciones son urgentes y se pueden realizar en una hora. Además, sin cita previa.

Asimismo, tienen la posibilidad de disfrutar de que todas las reparaciones vienen con una garantía de 3 meses. Esto significa que si el problema vuelve a darse durante este período, la empresa reparará el dispositivo de forma totalmente gratuita. Sin embargo, esta garantía no cubre daños generados por un uso inadecuado o accidentes ocurridos después de las reparaciones.

En conclusión, Mundo del Móvil ofrece reparaciones rápidas y a precios accesibles de PS4 y otros dispositivos, como smartphones, ordenadores, tablets, etc. Para contactar con ellos o solicitar reparaciones se debe entrar en su página web oficial.