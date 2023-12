La era de la gestión humana para el modelo de éxito, según Brandester

Actualmente, muchas empresas consideran que jefes y responsables no deben ser el mejor trabajador sino un gran gestor del talento humano En la era de la tecnología y la Inteligencia Artificial, es importante hablar de las necesidades reales de los puestos de responsabilidad y gestión.

Este modelo de ascenso viene de la época anterior a la revolución industrial. En la que era necesario que el mejor trabajador de la fábrica enseñara al resto la forma de apretar bien el tornillo. De hecho, este modelo sigue siendo interesante en trabajos de manufactura donde existe una línea de producción bien regulada.

¿Qué sucede? Que el mundo ha cambiado y las necesidades de las personas van más allá que las de cubrir las cosas vitales. A día de hoy, todo el mundo tiene un sueño u objetivo que por el modelo social, educativo y cultural ve con altas probabilidades de realización.

Esto, sumado a la complejidad en la que se mueve la cabeza instruida en querer cumplir sus deseos, lleva a que gestionar equipos se vuelva una odisea. Sobre todo si el salario ganado no concuerda con el estilo de vida de las personas.

Además, la forma de ver el trabajo como un punto importante pero no el principal, lleva a que muchas personas no conecten con los mensajes corporativos y otros factores de la imagen de marca.

Por esta razón, los responsables de hoy día tienen un galimatías complicado para conseguir el máximo rendimiento posible de cada uno de sus trabajadores.

Esto lleva a que los responsables y jefes de equipo de cualquier sector necesiten una gran formación en cómo funciona la psicología de sus compañeros para moverse en vertical y horizontal con su comunicación y otras dotes innatas. Es decir, hay que orientarlas para que sean efectivas.

Esto no es un curso de coaching, se trata de una aplicación realista y acompañamiento para buscar soluciones concretas a los problemas reales de las empresas y sus equipos, como el bajo rendimiento laboral.

