Wolk LAB; Tendencias de seguridad empresarial 2024

El panorama empresarial del 2024 se presenta como un desafío constante para aquellas empresas que buscan prosperar en un entorno digital en constante cambio. Ante esta realidad, Wolk LAB, reconocido Solution Partner de Microsoft en México, presenta las tendencias de seguridad que anticipa para el ámbito empresarial en 2024, destacando especialmente la importancia de la prevención contra accesos no autorizados.

˝En el 2024, la defensa contra accesos no autorizados y fugas de información no es solo vital, sino la esencia misma de la resiliencia digital en el entorno empresarial˝, Enrique Sienegas, especialista en seguridad de Wolk LAB.

Tendencias seguridad 2024 A medida que se avanza hacia el escenario del 2024, según los expertos en seguridad y en respuesta a la creciente amenaza de robo de información, resulta esencial que las empresas implementen medidas rigurosas para resguardar sus activos digitales considerando las siguientes tendencias

Seguridad en la Nube

La migración hacia entornos en la nube sigue siendo imparable, y con ella, la importancia de reforzar las medidas de seguridad en este espacio. En 2024, se espera un énfasis aún mayor en la seguridad en la nube, con enfoques que van más allá de las tradicionales barreras físicas.

Privacidad de Datos

La preocupación por la privacidad de datos se intensificará en 2024, llevando a una mayor regulación y enfoque por parte de las empresas para proteger la información personal de los usuarios. La implementación de políticas de privacidad más estrictas, así como la implementación de tecnologías avanzadas, se convertirán en prácticas comunes para asegurar que los datos sensibles estén resguardados contra posibles brechas.

Autenticación Multifactor

La autenticación multifactor (MFA) se consolidará como una práctica estándar en 2024. Además de las tradicionales contraseñas, MFA añade capas adicionales de seguridad, como:

Algo que el usuario sabe: Contraseña o PIN.

Algo que el usuario tiene: Token de seguridad, tarjeta inteligente.

Algo que el usuario es: Biometría, como huellas dactilares, reconocimiento facial o escaneo de retina.

Seguridad en Dispositivos Workstation y Móviles

Con el aumento del trabajo híbrido y la dependencia de dispositivos móviles, la seguridad en estaciones de trabajo y móviles será una prioridad en 2024. La implementación de medidas y prácticas para proteger la información y la integridad de estos dispositivos, así como para prevenir accesos no autorizados y posibles amenazas de seguridad, se volverá esencial para prevenir ataques desde diversas plataformas.

IA en Soluciones de Seguridad

La inteligencia artificial (IA) jugará un papel crucial en las soluciones de seguridad en 2024. La capacidad de la IA para analizar grandes conjuntos de datos en tiempo real permitirá la identificación proactiva de amenazas y la adaptación continua a nuevos patrones de ataques. Los sistemas de aprendizaje automático mejorarán la eficiencia de la detección de amenazas, reduciendo los falsos positivos y permitiendo respuestas más rápidas ante incidentes de seguridad.

En resumen, el año 2024 promete un paisaje de seguridad informática dinámico y desafiante. Las empresas y usuarios deberán aplicar estas tendencias para protegerse contra las amenazas cibernéticas en evolución constante y salvaguardar la integridad de su información en un mundo cada vez más interconectado. La inversión en soluciones de vanguardia y la adopción de mejores prácticas de seguridad serán fundamentales para mantenerse un paso adelante en la carrera contra los ciberdelincuentes.

Con un enfoque integral y la capacidad para anticipar y abordar los desafíos emergentes, Wolk LAB se posiciona como un aliado estratégico en la búsqueda de la resiliencia digital. Al optar por sus soluciones, las empresas no solo refuerzan su posición contra las amenazas actuales, sino que también se preparan para enfrentar los desafíos futuros en un mundo digital en constante evolución.