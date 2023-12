La presentación de un vino único de Encomienda de Cervera; crianza en Gruta Volcánica libre de contaminación electromagnética

La mayoría de las salas de crianza para vinos en barrica o botella disponen de controles de temperatura, humedad o iluminación, y se protegen para que no tengan olores, ruidos o vibraciones. Sin embargo, no se ha previsto la contaminación electromagnética. La protección natural de la Gruta Volcánica 7cn ubicada en la finca de la bodega Encomienda de Cervera ha permitido la elaboración del primer vino del mundo libre de contaminación electromagnética

El vino Encomienda de Cervera 1758 Selección muestra una analítica con mayor intensidad de color, riqueza de aromas y sedosidad en boca, tras una investigación de varios años

La sociedad está tan habituada a convivir con telefonía móvil, redes de energía, microondas, etc., que no es consciente de sus efectos en la salud, aunque varios organismos han dictado ya normativas de protección contra la contaminación electromagnética.

Sensible a esta situación y tras una investigación de varios años, la bodega Encomienda de Cervera ha aprovechado la singularidad de su finca, englobada en el Geoparque Volcanes Campo de Calatrava, para ubicar en una de sus grutas volcánicas la crianza en barrica y botella de su vino de 1758 Selección, completando la protección natural de sus rocas con apantallamientos de alta frecuencia.

Encomienda de Cervera 1758 Selección 2019 es un vino tinto resultado de un coupage de las variedades Syrah, Cabernet Sauvignon y Graciano con 9 meses en barrica francesa de tostado medio y 9 en botella, ambas realizadas dentro de la Gruta Volcánica 7cn, en la ladera de uno de los volcanes estrombolianos de la finca.

En estos años de investigación la bodega ha realizado ensayos comparativos dando como resultado que los vinos que se han protegido de la contaminación electromagnética han arrojado una mayor cantidad de oxígeno disuelto, del índice total de polifenoles, del índice de gelatina, del índice de polimerización HCI y del índice PVPP. En las catas a ciegas realizadas se ha podido comprobar también una mayor intensidad de color, equilibrio de tonalidades, mayor riqueza de aromas frutados y sedosidad en boca.

El proyecto que ha tenido como resultado esta novedad mundial ha surgido de una inquietud personal del propietario de la bodega Encomienda de Cervera, con formación de ingeniero de telecomunicaciones con trayectoria profesional en I+D+i en el sector de la electrónica y el electromagnetismo y, por tanto, con conocimientos de los campos electromagnéticos.

“Pensé que sería interesante comprobar el efecto que hacía en la crianza del vino, la ausencia de la contaminación electromagnética, y ante los excelentes resultados hemos decido presentar una patente de invención. Encomienda de Cervera 1758 Selección tiene una mayor intensidad organoléptica y de color y los polifenoles permanecen más tiempo con sus características originales inalteradas”, señala el propietario de la bodega Aurelio Espinosa.

Su hija y directora adjunta, Horten Espinosa, comenta: “El efecto que se consigue en los vinos con crianza en esta gruta protegida de la contaminación electromagnética, se puede comparar con el que hace una crema de protección solar en la piel”.

Notas de cata A la vista rojo picota intenso con ribete amoratado, capa medio-alta, limpio y muy brillante.

En nariz frutado y floral con poca presencia de barrica. Flores y frutos morados como violetas, iris, jacinto, moras, arándanos y toque muy sutil de tostados y vainillas muy suaves.

En boca se encuentra un cuerpo medio, tanino dulce, sedoso con gran presencia de fruta y un ligero matiz final que recuerda al de ajo negro dulce y que le aporta mucha personalidad, identificando claramente los orígenes volcánicos de su suelo.

Se lanza al mercado en una botella negra esmerilada mate para protegerlo también de la luz. Y su etiqueta evoca la entrada de su Gruta volcánica 7cn bajo los colores típicos de la aurora boreal, un fenómeno atmosférico que se manifiesta con un halo brillante de luces naturales en el cielo, producido por los iones de los vientos solares cuando chocan con el campo magnético de la tierra.

PVP: 28,55 €.